Secondo le ultime anticipazioni di Amici di Maria De Filippi, nella sesta puntata della ventiduesima edizione che verrà mandata in onda domenica 23 ottobre, ci saranno tantissime novità interessanti. In particolare, anche in questo appuntamento si sono svolte le ormai classiche gare di inediti tra cantanti e sfide a colpi d'improvvisazione tra i ballerini, così come la gara delle cover degli allievi di canto. Inoltre, tra una prova e l'altra, in studio è stata svelata la nascita di una seconda storia d'amore all'interno della scuola più famosa d'Italia, dopo quella tra Niveo e Rita, cioè quella formata dai due ballerini Mattia e Maddalena.

Invece, tra gli ospiti in studio ci sarà un ex della scorsa edizione del programma tv, il secondo classificato Alex.

Eleonora Abbagnato giudicherà la gara di ballo

Nella sesta puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 23 ottobre, ci saranno le nuove gare di inediti e cover per i cantanti, ma allo stesso tempo avremo modo di vedere le sfide con il rischio dell'eliminazione per alcuni allievi della scuola più famosa d'Italia.

La gara di ballo, verrà giudicata da Eleonara Abbagnato, grande ballerina che dal 2015 dirige il Teatro dell'Opera di Roma. In questa circostanza, la giudice in questione ha posto Mattia e Asia agli ultimi due posti della classifica. Per quanto riguarda quest'ultima, sarà ancora una volta il pubblico da casa a decidere se potrà tenere il banco o dovrà lasciare la scuola di Amici.

Mattia e Maddalena sono ufficialmente una coppia

Poco dopo, ci sarà la prova di improvvisazione per i ballerini e in questa circostanza, i ragazzi si esibiranno seguendo il tema della seduzione. In particolare, tra le varie performance attirerà l'attenzione quella del ballerini Mattia e Megan che concluderanno la prova scambiandosi un appassionante bacio scenico.

Alla fine sarà proprio il ballerino di Raimondo Todaro a vincere la sfida, lo stesso che avrebbe una relazione con Maddalena. Infatti, nel corso della sesta puntata, la presentatrice Maria De Filippi mostrerà alcuni filmati che vedranno i due protagonisti scambiarsi diversi baci, quindi potranno essere considerati la seconda coppia ufficiale della ventiduesima edizione.

Tra gli ospiti in studio ci sarà il secondo classificato della scorsa edizione di Amici, Alex, che per l'occasione presenterà il nuovo singolo Mano Ferma. Inoltre, anche i Coma Cose saranno in studio per cantare il loro brano Chiamami, e ci sarà anche Nek. Quest'ultimo sarà chiamato a giudicare le cover dei cantanti di Amici 22.