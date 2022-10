La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nostrano, creato da Giannandrea Pecorelli, per le puntate che saranno trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre raccontano che Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio) spereranno che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) possa aiutarli a indirizzare la decisione della Sacra Rota. Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), intanto, farà vedere i suoi bozzetti a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), nel frattempo Maria Puglisi (Chiara Russo) riceverà i complimenti dal proprietario dell'atelier per l'abito disegnato per la baronessa Foppa.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), infine, sarà il nuovo contabile del Paradiso delle Signore, mentre Stefania (Grace Ambrose) non dirà a Marco (Moisè Curia) di aver ricevuto un messaggio da Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Vittorio si complimenterà con Maria per l'ottimo lavoro svolto

Le trame della fiction daily italiana per gli episodi da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre anticipano che Veronica e il compagno continueranno a confidare nell'aiuto della contessa Adelaide, sperando che quest'ultima riesca a indirizzare la decisione della Sacra Rota verso l'annullamento delle nozze tra l'uomo e Gloria.

Flora, poco dopo, mostrerà a Vittorio i suoi bozzetti ma la reazione del proprietario dell'atelier non sarà quella che desiderava la stilista.

Conti, invece, non perderà tempo nel complimentarsi con la giovane Puglisi per l'eccelsa creazione dell'abito per la baronessina Foppa.

Vito Lamantia sarà il nuovo contabile della boutique meneghina

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7 per le puntate che saranno trasmesse dal 24 al 28 ottobre riportano che Vittorio presenterà ai dipendenti dell'atelier il nuovo contabile, ovvero Vito Lamantia.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), successivamente, scoprirà che i fiori inviati alla moglie in America non sono mai giunti a destinazione e ciò gli provocherà una certa preoccupazione.

Stefania, dopo aver ricevuto il messaggio di Federico, preferirà non dire nulla al fidanzato Marco.

La Sacra Rota, in ultimo, sancirà in maniera definitiva che il matrimonio tra Gloria Moreau (Lara Komar) e Teresio, avvenuto circa un ventennio prima, è da considerarsi valido.

Notizia che presumibilmente turberà non poco Veronica, la quale sperava ardentemente che tali nozze fossero invalidate per poter finalmente sposare il compagno. Ci saranno ancora speranze per Zanatta e Colombo di sposarsi?