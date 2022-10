L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue nella settimana 24-28 ottobre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta e le anticipazioni di lunedì e martedì pomeriggio rivelano che per Ezio e Veronica arriverà il momento di apprendere la verità circa l'annullamento del precedente matrimonio dell'uomo con Gloria.

Intanto Maria riuscirà a conquistare tutti con l'abito che ha creato per la baronessa Foppa, tanto che la contessa non perderà occasione per umiliare Flora Ravasi in pubblico.

Maria si gode il successo: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 24 ottobre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 del 24 ottobre 2022 rivelano che Ezio e Veronica continuano a sperare in un aiuto da parte della contessa Adelaide per poter accelerare la pratica che porterà all'annullamento del matrimonio con Gloria.

Intanto Maria si godrà il successo della sua creazione: l'abito che ha creato per il debutto della baronessina Foppa nell'alta società ha riscosso dei consensi positivi e tutti si complimenteranno con lei per l'ottimo lavoro che è riuscita a fare in poco tempo.

Per Vito, invece, arriverà il momento della presentazione ufficiale all'interno del grande magazzino.

Vittorio dopo aver deciso di assumerlo ufficialmente come nuovo contabile del Paradiso, annuncerà la sua scelta anche agli altri dipendenti.

Di conseguenza, da questo momento in poi, il giovane Vito Lamantia entrerà a far parte ufficialmente della grande famiglia del negozio milanese.

A rischio le nozze di Ezio e Veronica: anticipazioni Il Paradiso 24-25 ottobre 2022

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 24 ottobre rivelano che per Ezio e Veronica arriverà l'atteso verdetto della Sacra Rota circa l'annullamento del matrimonio. Un verdetto che non sarà positivo per i due neo-sposi, che da tempo sperano di poter convolare a nozze insieme al più presto.

Grandi colpi di scena anche nel corso dell'appuntamento inedito trasmesso martedì 25 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Adelaide deciderà di invitare Maria alla festa del Circolo e questa situazione non piacerà per nulla a Flora.

Adelaide umilia Flora: anticipazioni Il Paradiso del 25 ottobre

La stilista ufficiale del Paradiso comincerà ad essere indispettita dal successo che Maria sta riscuotendo e intanto la contessa non perderà occasione per metterla in difficoltà.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 25 ottobre rivelano che Adelaide ne approfitterà per complimentarsi pubblicamente con Maria e umiliare in pubblico la giovane Flora.

Intanto Vito, dopo aver fatto il suo ingresso al negozio, rimarrà folgorato dalla bellezza di Maria.