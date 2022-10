Diverse novità avverranno durante le puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 17 al 21 ottobre su Rai 1.

Le trame della soap opera segnalano che Gloria Moreau tornerà ad essere la capocommessa del grande magazzino. Flora Ravasi, invece, soffrirà la concorrenza di Maria Puglisi.

Il Paradiso delle signore, trame 17-21 ottobre: Irene lascia il posto di capocommessa dopo il ritorno di Gloria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le nuove puntate che saranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre su Rai 1 rivelano che Matilde informerà Adelaide di aver avuto un confronto con suo marito.

Inoltre, la donna dimostrerà di non aver nessuna intenzione di concedere il perdono a Vittorio, reo di aver usato una sua frase di una lettera per uno slogan pubblicitario.

Irene, invece, lascerà il posto di capocommessa dopo il ritorno di Gloria, tornata libera dopo aver ottenuto l'indulto. Inoltre la venere dimostrerà di non fidarsi di Perico. La giovane Cipriani, infatti, teme che Alfredo si intrattenga con le sue 'conquiste' in magazzino: in realtà sta aiutando Clara, mentendo spudoratamente ad Irene.

Ezio chiede aiuto alla contessa Adelaide

Nelle puntate dal 17 al 21 ottobre de Il Paradiso un uomo misterioso farà il suo arrivo a Milano. Vito Lamantia, questo è il suo nome, apparirà molto interessato a ottenere il posto di contabile lasciato vacante da Beatrice e Anna, recatasi in America per problemi famigliari.

Ma il nuovo arrivo non supererà il colloquio di lavoro.

Intanto Ezio deciderà di mettere da parte l'orgoglio quando riceverà una telefonata che allontana i tempi dell'annullamento delle nozze da Gloria.

Per questo motivo l'impresario deciderà di chiedere aiuto alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina). A tal proposito Colombo avrà in mente una strategia per ottenere quegli importanti documenti per il proseguo della storia con Veronica.

Flora infastidita da Maria

Matilde scoprirà che la nipote di una baronessa, socia del circolo, ha bisogno di un abito elegante per il ballo delle debuttanti in società. La moglie di Tancredi, a questo punto, ordinerà a Maria di disegnare il modello. Alla fine la donna apparirà favorevolmente colpita dal bozzetto disegnato dall'aspirante stilista. Per questo motivo le ordinerà che venga cucito per la baronessina Foppa.

Flora dimostrerà un certo fastidio davanti a questa novità, mentre Matilde farà i complimenti a Maria.