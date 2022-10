Diversi colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni rivelano che Mujgan si scaglierà contro Zuleyha quando la vedrà vicino la stanza dove si trova suo figlio all'interno dell'incubatrice. Sermin, invece, salverà la vita al piccolo Adnan coinvolto in un incendio.

Mujgan respinge Yilmaz e si scaglia contro Zuleyha

I rispettivi figli di Zuleyha e Demir, e Mujgan e Yilmaz verranno alla luce nello stesso giorno e nella stessa sala operatoria. Le due donne, infatti, finiranno in ospedale insieme, ma con due situazioni completamente diverse.

Se Zuleyha partorirà una bambina che godrà di ottima salute, Mujgan metterà al mondo un bambino prematuro che vivrà in incubatrice [VIDEO] nella speranza di un miracolo. Il piccolo non avrà tutti gli organi vitali ancora ben sviluppati e non sarà in grado di respirare da solo, una situazione che getterà nello sconforto Mujgan, che comincerà ad assumere un atteggiamento ostile verso chiunque le si avvicini, in particolare suo marito Yilmaz.

La dottoressa, avendo visto il consorte vicino a Zuleyha, nel giorno in cui lei aveva bisogno della sua vicinanza, non riuscirà a perdonarlo e lo punirà tenendolo lontano. La nipote di Behice passerà ore e ore nella stanza in cui si trova suo figlio e pregherà affinché il piccolo sopravviva.

Quando Zuleyha si presenterà vicino la sua stanza, la dottoressa le si scaglierà contro accusandola di essere felice per il dolore che sta provando la sua famiglia. Mujgan perderà il controllo e tenterà anche di alzare le mani contro la sua famiglia, ma anche contro l'intervento della sua famiglia riuscirà a placare la situazione.

Mujgan vuole chiamare suo figlio Kerem Ali in onore del suocero

Passeranno i giorni e la situazione del piccolo Akkaya sembrerà non migliorare. La sua famiglia passerà giorno e notte davanti alla sua stanza, ma i medici non proferiranno parola sulle sue condizioni. Intanto Mujgan, visibilmente provata, abbraccerà il suocero e gli svelerà che vuole chiamare suo figlio Kerem Ali in suo onore.

Un gesto che commuoverà il padrino di Yilmaz che insieme al figlioccio e zia Behice pregherà che tutto vada bene e che il nipote si salvi.

Sermin salva il piccolo Adnan intrappolato in un incendio

Intanto alla tenuta Yaman si starà celebrando il giorno dell'arrivo in casa della piccola Leyla, sarà questo nome che Zuleyha sceglierà per la sua bambina in nome della sua maestra d'infanzia. Tutta Adana accorrerà a vedere la piccola e, nella confusione totale, il piccolo Adnan si allontanerà dalla villa. Il bambino finirà nella stalla dove nel frattempo sarà entrato anche la nonnina Azize in preda a un forte momento di confusione. La donna, infatti, accenderà una candela e la lascerà bruciare all'interno del fienile.

Basteranno solo pochi istanti e le fiamme cominceranno a divampare e a bruciare tutte intorno al piccolo Yaman. Sermin, che in quel momento sarà di passaggio vicino alla stalla, noterà il bambino entrare e la nonnina uscire nella stalla e, non appena vedrà le fiamme divampare nel fienile, non ci penserà due volte ed entrerà dentro per salvare il piccolo Adnan.