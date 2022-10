Tante novità avverranno durante le puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 17 al 21 ottobre su Rai 1.

Le anticipazioni dello sceneggiato rivelano che Clara Boscolo troverà rifugio nel magazzino gestito da Armando. Salvo Amato, invece, sarà disperato a causa dell'assenza di Marcello sul lavoro.

Il Paradiso delle signore, puntate 17-21 ottobre: Clara si nasconde nel magazzino grazie ad Alfredo

Le trame de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate dal 17 al 21 ottobre su Rai 1 rivelano che Clara racconterà una bugia a suo zio Saverio.

La venere, infatti, sosterrà di aver ricevuto ospitalità a casa delle ragazze. Ben presto i telespettatori scopriranno che la giovane si è nascosta su un giaciglio di fortuna, ricavato da Alfredo all'interno del magazzino dell'atelier. Un escamotage che però sarà presto scoperto. Gemma, infatti, scoprirà che Clara dorme all'interno del grande magazzino. La sorellastra di Stefania, a questo punto, dimostrerà di agire in buona fede, aiutando la giovane Boscolo.

Dall'altra parte, Don Saverio scoprirà che la nipote gli ha raccontato una bugia, di conseguenza deciderà di spedirla al suo paese natale. Inizialmente Clara non racconterà alle colleghe che presto dovrà tornare a casa. Tuttavia il suo segreto avrà le ore contate, visto che giungerà alle orecchie di Irene, la quale farà un gesto inaspettato nei suo confronti.

Alla fine Boscolo accetterà di abitare sotto lo stesso tetto di Irene Cipriani.

Vittorio scrive una lettera a Matilde

Nelle puntate 17-21 ottobre de Il Paradiso, Vittorio rivelerà alle veneri di aver intenzione di aprire una rubricata dal titolo "La posta del cuore" sul giornale ufficiale del grande magazzino. Intanto il direttore Conti cercherà con ogni mezzo di rientrare nelle grazie di Matilde.

Per questo motivo l'uomo deciderà di scriverle una lettera per chiederle perdono. Ed ecco, che la Frigerio rimarrà molto colpita dalle parole di Vittorio. Alla fine, quest'ultimo inviterà la sua dipendente a cena per conoscerla meglio.

Salvo disperato a causa di Marcello

I giornalisti inizieranno a fare domande sulla storia di Ezio e Gloria in occasione della presentazione del romanzo di Stefania.

Uno di questi apparirà molto curioso, tanto da riuscire ad ottenere un'intervista per il giorno dopo con i Colombo. Durante la chiacchierata, Ezio terrà la bocca cucita sulla sua relazione con Veronica. In dettaglio, l'impresario preciserà che le nozze con la signorina Moreau erano ormai giunte al termine. Nonostante questo, il giornalista andrà in fondo sul passato della coppia, attraverso alcune domande scomode. Inoltre l'uomo scoprirà il segreto di Veronica.

Stefania, a questo punto, pregherà Marco di evitare che il suo collega renda pubblica la storia tra la matrigna e Ezio, in quanto solo lui potrebbe evitare uno scandalo. Purtroppo Sant'Erasmo non potrà fare niente per evitare tutto ciò.

Salvatore, intanto, apparirà affranto in quanto è schiacciato da una mole di lavoro impressionate visti gli impegni di Marcello. A tal proposito, il giovane Amato crederà che il suo socio abbia intenzione di lasciare il posto alla caffetteria. Questo presentimento porterà il marito di Anna a disperarsi.