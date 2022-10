La celebre serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore che risulta essere la miglior soap opera della fascia daytime e prodotta da Aurora Tv per Rai Fiction, continua a regalare tante sorprese al pubblico con le avventure della settima stagione. Nel corso dell’episodio che occuperà il piccolo schermo l’11 ottobre 2022, Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti) se ne andrà via da Milano, dopo aver manifestato l’intenzione di salvare il suo matrimonio con il marito Tancredi (Flavio Parenti) se smetterà di tenerla sotto controllo.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata 11 ottobre: Marcello, Salvatore e Don Saverio aiutano gli sfollati

Nella ventiduesima puntata dello sceneggiato ricco di colpi di scena, ambientato nella Milano degli anni Settanta e in programmazione su Rai Uno martedì 11 ottobre come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, chiunque si darà da fare dopo aver appreso al telegiornale della terribile tragedia di Vajont che ha sconvolto tutta l’Italia per il crollo di una diga: tra questi ci saranno soprattutto Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio), che procureranno delle provviste per coloro che sono rimasti senza casa, invece Don Saverio (Andrea Lolli) raccoglierà abiti e coperte.

Dagli spoiler si evince che anche Adelaide (Vanessa Gravina) non rimarrà di certo ferma a guardare, visto che organizzerà una raccolta fondi al grande magazzino milanese servendosi della complicità della cugina Fiorenza (Greta Oldoni): quest’ultima su ordine della contessa di Sant’Erasmo avrà il compito di coinvolgere la banca Guarnieri.

Umberto costringe Adelaide a bussare alla sua porta, Roberto invita Vittorio a candidarsi per una campagna

A fermare l’iniziativa della darklady ci penserà il cognato Umberto (Roberto Farnesi), obbligandola a presentarsi a casa sua se vorrà contare sul sostegno della sua banca. Successivamente il pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia) inviterà l’amico Vittorio (Alessandro Tersigni) a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime della tragedia Vajont fondata dal comune di Milano.

Per concludere a catturare l’attenzione sarà Matilde, poiché si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato: la donna partirà senza riferire a nessuno e quindi neanche al cognato Marco (Moisé Curia) e ad Adelaide quando rimetterà piede al capoluogo lombardo. A questo punto per sapere se il commendatore Guarnieri darà il suo contributo a favore degli sfollati, e se la moglie di Tancredi farà ritorno in fretta oppure no, non rimane che attendere le prossime anticipazioni.