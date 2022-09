La soap opera Il Paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda su Rai 1 con le vicende della settima stagione.

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse dal 10 al 14 ottobre 2022, Gloria Moreau finalmente verrà scagionata dopo aver ottenuto la grazia. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo invece continuerà a dare del filo da torcere alla rivale in amore Flora Gentile Ravasi, con modalità piuttosto minacciose.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 14 ottobre: Vittorio ha dubbi su Matilde

Gli spoiler degli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, raccontano che ci sarà la scarcerazione di Gloria: l’emozione dell’intero staff del Paradiso sarà incontenibile quando la capocommessa tornerà nel negozio con Ezio e la figlia Stefania.

Veronica dopo essere stata turbata dal ritorno di Gloria potrà fare dei salti di gioia, poiché il suo amato riceverà una bella notizia dall’avvocato sull’annullamento del matrimonio. A questo punto Gloria cenerà a casa Colombo su invito di Veronica: nel corso della serata però una chiamata rischierà di rovinare l'atmosfera.

Intanto Matilde farà sapere ad Adelaide di essere intenzionata a dare una possibilità al marito Tancredi. A proposito della cognata di Marco, il direttore Vittorio non nasconderà le sue perplessità sulla stessa a Roberto.

Clara deve lasciare la canonica, Maria riceve una telefonata sconvolgente dal padre

Successivamente Don Saverio darà dei consigli alla nipote Clara su come comportarsi con la perpetua Elide: purtroppo la fanciulla non avrà altra scelta che andarsene via dalla canonica.

La sera il telegiornale parlerà del crollo della diga del Vajont: dopo aver appreso del terribile accaduto, Salvatore, Marcello e il parroco aiuteranno gli sfollati. Anche la contessa di Sant’Erasmo darà il suo contributo, organizzando una raccolta fondi al grande magazzino milanese: Fiorenza - su ordine della cugina - dovrà coinvolgere la banca Guarnieri.

A mettere il bastone tra le ruote a Adelaide sarà il cognato Umberto, costringendola a bussare alla sua porta personalmente se vorrà il suo sostegno.

Intanto Roberto inviterà Vittorio a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime del Vajont. Nel frattempo Matilde se ne andrà via da Milano senza far sapere quando tornerà, invece Gloria parteciperà all’iniziativa di solidarietà del Paradiso.

Paola dopo aver visto Maria scoraggiata per il fatto che Flora non ha gradito i suoi bozzetti, cercherà di far cambiare idea alla stilista senza riuscirci: intanto quest’ultima continuerà a essere minacciata da Adelaide. A cercare di convincere la darklady a lasciarsi alle spalle la storia con Guarnieri sarà Marcello.

Intanto Vittorio grazie a una lettera scritta da Matilde troverà uno slogan pubblicitario, che verrà scelto dalla campagna di solidarietà per le vittime del Vajont: la moglie di Tancredi non la prenderà molto bene . Per finire Maria riceverà una telefonata sconvolgente da parte del padre.