Il Paradiso delle Signore 7 continua a regalare grandi emozioni al pubblico di Rai 1, che premia la soap opera con ascolti record ogni settimana. Al centro delle trame dal 7 all'11 novembre c'è sempre la penosa situazione di Salvo, che ha lasciato Anna a causa delle sue bugie e spaventato dall'idea che possa tornare con Quinto e formare una nuova famiglia con Irene, che crede essere figlia di Reggiani. Nel frattempo, Ezio e Umberto continuano ad avere scontri, che mettono il signor Colombo in seria difficoltà.

Tancredi contro Marco: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che per Marco sono in arrivo nuovi problemi sul fronte lavorativo. Questa volta, a mettergli i bastoni tra le ruote è Tancredi, il marito di Matilde. Di fronte a ciò, la contessa Adelaide perde le staffe e inizia a procurare al nipote dei colloqui per collaborare con altre testate giornalistiche. L'impresa si rivela più difficile del previsto.

Salvatore tratta male Elvira: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Da quando ha lasciato Anna, Salvatore non è più in sé e ha un pessimo umore. Dopo essersi chiuso a riccio nel suo dolore, le Veneri hanno fatto di tutto per consolarlo, ma nulla lo consola.

Il giovane Amato non si capacita di quanto successo e considera la sua vita un fallimento. Possibile che tutte le sue storie d'amore finiscano male? Elvira, che ha un debole per lui, prova ad avvicinarsi per offrirgli il suo supporto, ma la reazione di Salvo la gela. Il giovane Amato, infastidito dalla sua insistenza, la tratta davvero molto male.

Elvira resta spiazzata.

Vittorio si confida con Roberto: spoiler Il Paradiso 7

Nelle nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore, Ezio e Umberto continueranno a scontrarsi. Guarnieri, ancora una volta, si troverà da solo, in quanto Vittorio offre la sua spalla al signor Colombo. Intanto, Vito prosegue con il suo tentativo di conquistare la bella Puglisi e le organizza una romantica sorpresa, sperando che lei lo guardi con occhi diversi.

Infine, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, vedremo Conti confidarsi con Roberto dicendogli di provare qualcosa di molto forte per Matilde. La situazione è però complicata, in quanto Matilde è ancora sposata con Tancredi, anche se mal lo sopporta. Inoltre, la donna pare nascondere nel suo passato delle ombre che non le consentono di lasciarsi andare alle gioie dell'amore. Vittorio avrà pazienza e cercherà di avvicinare con calma Matilde? Secondo gli spoiler, pare proprio che per Conti sia in arrivo un nuovo amore e tutti gli indizi porterebbero alla bella Sant'Erasmo.