Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre raccontano che Salvatore (Emanuel Caserio) scoprirà da Anna (Giulia Vecchio) che quest'ultima è andata in America con l'obiettivo di far scarcerare in qualche modo Quinto (Cristiano Caccamo). A causa di tale verità scioccante, il giovane Amato sarà preoccupato per il suo legame con la moglie e, nel mentre, continuerà a credere che Reggiani sia il padre biologico della piccola Irene (Samia Simeoni).

Imbriani, nel tentativo di riavvicinarsi al coniuge, lancerà l'idea di partire assieme per la crociera che il ragazzo ha vinto assieme a Elvira (Clara Danese), nel frattempo Caterina farà una chiamata al fratello di Tina (Neva Leoni) che lo agiterà non poco.

Salvatore, inoltre, diverrà ancora più turbato notando la strana simbiosi che trasparirà dall'incontro tra la moglie e Quinto, quindi opererà una scelta inaspettata. Caterina, infine, potrebbe sentirsi in colpa per essere stata complice delle menzogne della figlia Anna, quindi durante la telefonata potrebbe rivelare al cameriere che la piccola Irene non è figlia di Reggiani.

Salvo potrebbe sospettare che Anna lo abbia tradito con Quinto

Scoprire che Quinto è vivo turberà probabilmente parecchio la vita coniugale tra Salvatore e Anna, ammesso che si possa parlare ancora di unione matrimoniale: con Reggiani in vita, le nozze tra Imbriani e Amato sarebbero invalidate.

A prescindere da questo particolare Salvo noterà, come anticipato, che il feeling tra la moglie e il primo marito di quest'ultima sarà oltremodo vivo. Se a ciò sommiamo le menzogne dette da Anna al coniuge, ecco che il cameriere potrebbe iniziare a sospettare che l'assistente contabile, nel corso del suo viaggio oltreoceano, lo abbia tradito con Quinto.

Caterina potrebbe dire a Salvo che la piccola Irene non è figlia di Reggiani

Caterina, la madre di Anna, si è dimostrata più volte ai telespettatori come un personaggio particolarmente apprensivo e ostinato ma non ha mai dato la sensazione di voler far parte dei magheggi menzogneri della figlia.

A fronte di ciò, una volta appreso che Anna l'ha resa involontaria protagonista delle sue bugie, Caterina potrebbe sentirsi in colpa nei riguardi di Salvatore, quindi telefonare al socio della Caffetteria e rivelargli che Quinto non è il padre della piccola Irene.