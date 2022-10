Cosa succede nella penultima puntata di Mina Settembre 2 in onda il 30 ottobre su Rai 1? Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno e questa volta Gelsomina dovrà correre in soccorso di suo fratello Gianluca.

Non mancheranno le sorprese neppure per la protagonista stessa che, anche in questi due nuovi episodi che andranno a comporre la quinta puntata, si ritroverà alle prese con casi da affrontare e rischierà di mettersi seriamente nei guai.

Gianluca chiede aiuto a Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2 del 30 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della penultima puntata di Mina Settembre 2 in onda domenica 30 ottobre su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Non si scappa", Gelsomina farà nuovamente ritorno a Procida, questa volta per seguire le orme del fratello Gianluca.

Il ragazzo sembra essersi invaghito della figlia di Juliette, figlia della proprietaria del bed and breakfast dove hanno soggiornato.

Sarà il ragazzo stesso a chiamare sua sorella e a chiedere aiuto, perché teme che l'idillio della famiglia francese possa essere bruscamente interrotto dal ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente che ha scombussolato l'armonia di mamma e figlia, portando con sé malumore e tensioni.

E, ovviamente, Gelsomina correre in aiuto del fratello per cercare di capire come risolvere al meglio questa intricata situazione.

Gelsomina si ritrova nei guai: anticipazioni Mina Settembre 2 del 30 ottobre

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio dal titolo "La sibilla cumana".

Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre 2 del 30 ottobre rivelano che Gelsomina si occuperà del caso di Viola, una ragazzina che vive all'interno di una casa famiglia e che vorrebbe conoscere la sua mamma.

Un caso che finirà per stravolgere per sempre la vita di Gelsomina, la quale si dedicherà anima e corpo alla vicenda.

L'assistente social darà il meglio per trovare la mamma biologica della ragazzina e proprio per questo motivo si ritroverà nei guai.

Si avvicina l'atteso finale di Mina Settembre 2 su Rai 1

Insomma un penultimo appuntamento che si preannuncia denso di sorprese in attesa poi, di quella che sarà la sesta e ultima puntata di questa seconda stagione della fiction.

Domenica 6 novembre in prime time su Rai 1 andranno in onda gli ultimi episodi di Mina Settembre 2 in prima visione assoluta e per la protagonista arriverà il momento della resa dei conti finale, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Mina riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Domenico, dopo aver chiuso definitivamente il suo amore con Claudio, oppure arriverà il momento di voltare pagina? Lo scopriremo nel corso della puntata conclusiva di questa seguitissima seconda serie.