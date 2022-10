Dopo quasi dieci anni insieme e due figli, è finita la relazione tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e donne, sembrava unita da un sincero sentimento, ma la passione che fin dal primo incontro era esplosa tra di loro si è spenta. Poco tempo fa, dopo svariate voci che li volevano in crisi, i due hanno annunciato la rottura, senza risparmiarsi commenti negativi e stoccate. In particolare, Eugenio si è più volte detto "schifato" dal comportamento della sua ex che a suo dire non avrebbe mai meritato il suo amore.

Infine, Colombo ha affermato che Del Taglia avrebbe passato tre giorni in hotel con un altro uomo, mentre la loro cagnolina era in fin di vita. Adesso è l'ex corteggiatrice a lanciare una nuova frecciatina al suo ex: riferendosi agli articoli di Gossip per cui Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero portati via a vicenda degli oggetti di valore dopo la rottura, Francesca ha lasciato intendere che anche il suo ex si sarebbe comportato con lei allo stesso modo.

La stoccata dell'ex corteggiatrice

Si sta consumando a suon di botta e risposta social, senza esclusione di colpi, la fine dell'amore tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Sebbene Del Taglia avesse detto di avere tutta l'intenzione di restare in silenzio per il bene dei figli anche di fronte alle accuse del suo ex, alla fine ha ceduto alla tentazione di un colpo basso nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Infatti, dopo aver pubblicato uno stralcio di un articolo riguardante la separazione Totti-Blasi, Francesca ha aggiunto un commento che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

'A quanto pare va di moda riprendere i regali e i gioielli (pure quelli della nascita dei figli)', ha scritto Francesca aggiungendo una serie di emoticon che lasciano intendere uno stato d'animo perplesso.

Chiaro è il riferimento ai fatti di gossip secondo cui i due ex coniugi romani si sarebbero fatti dei dispetti sottraendosi oggetti di elevato valore economico. Lo stesso ha fatto Eugenio? Molto probabile che con la frase Francesca abbia voluto proprio dire questo e a poco è valso l'atto dell'ex corteggiatrice di cancellare subito dopo averla postata la Instagram Story in questione, visto che i fan più attenti hanno subito fatto uno screenshot che ha fatto velocemente il giro del web.

Botta e risposta social tra i due ex

Non solo, ma Francesca ha anche pubblicato una serie di aforismi (come "Non è tutto oro ciò che luccica") che potrebbero essere tesi a mettere in cattiva luce Eugenio. Quest'ultimo, dal canto suo, senza replicare in maniera diretta alle provocazioni della madre dei suoi figli, ha aperto una box di domande per i suoi follower e ha dichiarato di avere come unica intenzione quella di dedicarsi a far star bene Brando e Zeno e di non essere disposto in nessun caso a concedere il perdono in amore.

Insomma, pare che per Eugenio e Francesca, almeno per il momento la possibilità di ritrovare l'unione sia lontanissima. Entrambi non sembrano assolutamente disposti a ritornare sui loro passi.