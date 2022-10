Il Paradiso delle Signore 7 prosegue l'appuntamento su Rai 1 con molte novità per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta e le anticipazioni di mercoledì 19 ottobre annunciano una puntata imperdibile. Ezio si preparerà all'intervista con Gloria e tutto sembrerà procedere bene, ma un imprevisto rischierà di rovinare tutto. Adelaide, invece, suggerirà a Marcello di lasciare la Caffetteria, mentre per Clara le cose si metteranno male e rischierà di dover tornare al paese. Infine, ci sarà un'ottima opportunità per Maria che riceverà un incarico importante per la sua carriera.

Ezio e Gloria intervistati: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 19 ottobre raccontano che arriverà il giorno dell'intervista per i Colombo. Ezio sarà molto agitato e si preparerà al meglio per affrontare le domande del giornalista. Il padre di Stefania avrà intenzione di sfruttare questa occasione per ribadire che il suo matrimonio con Gloria è finito. Gloria e suo marito risponderanno alle domande del giornalista che andrà a fondo nel loro passato e tutto sembrerà procedere bene, ma ci sarà un imprevisto. Il giornalista, infatti, in un secondo momento scoprirà da Veronica una verità scottante.

Le bugie di Clara saranno punite da Don Saverio: anticipazioni puntata di mercoledì 19 ottobre

La puntata di mercoledì 19 ottobre de Il Paradiso delle signore 7 vedrà tra i protagonisti anche Clara. La ragazza starà molto attenta a tenere segreto il suo nascondiglio, ma Gemma la metterà con le spalle al muro e le chiederà dove dorme.

La signorina Boscolo sarà costretta a riferire alla sua collega che sta dormendo nel magazzino, ma le intenzioni di Gemma saranno tutt'altro che cattive. La figlia di Veronica tenderà la mano a Clara con l'intento di volerla aiutare. Tuttavia, le cose per la giovane commessa si metteranno male perché Don Saverio scoprirà che le ha mentito e sarà categorico: sua nipote dovrà tornare al paese.

Marcello di fronte a una scelta difficile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 19 ottobre rivelano che Adelaide diventerà una figura importante per Marcello che si affiderà a lei per fare carriera. La contessa suggerirà a Barbieri che il primo passo da fare è quello di lasciare la Caffetteria per potersi concentrare esclusivamente sulla scalata sociale: solo così potrà diventare qualcuno nella finanza. Ci sarà una bella novità anche per Maria che riceverà da Matilde un incarico molto importante. La signora Frigerio, infatti, verrà a sapere che la nipote di una baronessa che frequenta il circolo sta cercando un abito per il suo debutto in società e penserà subito a Maria, chiedendo alla signorina Puglisi di disegnare il prestigioso vestito.