Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli per la puntata del 20 ottobre svelano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) dovrà fare i conti con gli impegni non inerenti la Caffetteria del socio Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), invece, sarà indispettita notando che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) ha commissionato a Maria Puglisi (Chiara Russo) di disegnare l'abito per la baronessa Foppa.

Irene Cipriani (Francesca Del Fa), intanto, consentirà a Clara Boscolo (Elvira Camarrone) di vivere a casa delle ragazze, nel frattempo Stefania Colombo (Grace Ambrose) chiederà supporto a Marco (Moisè Curia) per non far emergere la storia tra Ezio (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) nel corso dell'intervista. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), in ultimo, vorrà farsi perdonare da Matilde e le scriverà una missiva.

Salvo sarà messo a dura prova a causa degli impegni professionali di Marcello

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, per la puntata che andrà in onda giovedì 20 ottobre, riportano che Marcello sembrerà non dedicare le dovute attenzioni alla Caffetteria, in quanto sarà occupato con altri impegni lavorativi, e l'assenza del socio al locale metterà a dura prova Salvatore.

Flora verrà a conoscenza che Matilde ha chiesto a Maria di disegnare il vestito per la socia del Circolo e ne sarà infastidita. In qualità di stilista, difatti, la creazione del vestito della baronessa Foppa sarebbe toccata alla figlia di Achille (Roberto Alpi).

Clara, nel mentre, preferirà non confessare alle colleghe che Don Saverio le ha imposto di tornare al paese.

Irene, però, scoprirà il segreto, e col cuore in mano seppellirà l'ascia di guerra e consentirà alla nuova commessa di vivere a casa delle ragazze.

Vittorio scriverà una lettera a Matilde per farsi perdonare

Gli spoiler dello sceneggiato nostrano di Rai 1, per l'episodio che sarà trasmesso giovedì 20 ottobre, anticipano che i giornalisti sembreranno essere sempre più incalzanti rispetto al passato amoroso di Ezio.

A tal proposito Stefania temerà che la stampa possa venire a conoscenza che il padre, nonostante sia legalmente sposato con Gloria, abbia una relazione sentimentale con Veronica.

Per evitare che tale scoop finisca sui giornali, la giovane Colombo chiederà al suo amato Marco di fare qualcosa in merito.

Vittorio, infine, vorrà farsi perdonare da Matilde e per riuscire in tale intento scriverà una lettera per la donna.