Il Paradiso delle signore 7 continua ad andare in onda su Rai 1 con nuovi episodi dal lunedì al venerdì e, secondo le anticipazioni del 17 ottobre, ci saranno grandi novità per i protagonisti. Clara (Elvira Camarrone) inizierà a dormire in magazzino all'insaputa di Don Saverio (Andrea Lolli), mentre Matilde (Chiara Baschetti) non avrà intenzione di perdonare Vittorio. Inoltre, a Milano ci sarà l'arrivo di Vito Lamantia (Elia Tedesco), un personaggio misterioso che vorrebbe candidarsi per il posto da contabile, mentre Gloria (Lara Komar) riprenderà il suo posto da capo commessa.

Infine, Ezio (Massimo Poggio) chiederà aiuto ad Adelaide (Vanessa Gravina) per ottenere l'annullamento del matrimonio.

Matilde parlerà di Tancredi con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 17 ottobre raccontano che Clara sarà mandata via dalla canonica e non saprà dove andare. Pur di non ritornare in paese, tuttavia, la ragazza troverà una soluzione di fortuna dormendo in magazzino grazie alla complicità di Alfredo. Clara mentirà al parroco sostenendo di aver trovato alloggio dalle ragazze, ma questa bugia non potrà andare avanti a lungo. Nel frattempo, Matilde si confiderà con Adelaide e le racconterà quanto è accaduto con Tancredi.

Nonostante tutto, la signora Frigerio non avrà nessuna intenzione di perdonare Vittorio dopo essersi sentita poco rispettata da lui.

Vito Lamantia possibile nuove contabile: anticipazioni puntata di lunedì 17 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda lunedì 17 ottobre vedrà anche dei cambiamenti al grande magazzino di Vittorio.

Ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio misterioso, Vito Lamantia, che arriverà a Milano dopo aver letto l'annuncio, con l'idea di proporsi come nuovo contabile del Paradiso. Per Gloria, invece, arriverà il momento di riprendere in mano la sua vita ritornando al suo posto da capo commessa. Irene lascerà volentieri la sua divisa alla madre di Stefania per proseguire il suo lavoro da Venere.

Lo staff del Paradiso, inoltre, inizierà a pensare ad una nuova idea e ipotizzerà di attirare l'attenzione dei clienti e dei lettori con una rubrica di posta sulla rivista.

Ezio penserà all'annullamento delle nozze con Gloria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 17 ottobre rivelano che per Ezio non sarà facile pensare al suo futuro con Veronica se prima non otterrà l'annullamento del suo matrimonio con Gloria. Il signor Colombo deciderà di mettere da parte l'orgoglio e chiederà un aiuto alla contessa che, grazie alle sue importanti conoscenze, potrebbe risolvere in poco tempo la situazione.