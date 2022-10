L'appuntamento con Uomini e donne torna oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, con una nuova puntata su Canale 5. Le anticipazioni del talk show condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende della dama Ida Platano, la quale si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione dopo aver scelto di voltare definitivamente pagina.

Spazio anche alle novità legate al percorso della tronista Federica Aversano, la quale si contenderà uno dei nuovi corteggiatori presenti in studio assieme alla sua "compagna di trono", Lavinia.

La dama Ida volta pagina: anticipazioni Uomini e donne oggi

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di questo mercoledì 12 ottobre 2022 rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di dare una svolta al suo percorso sentimentale all'interno dello studio del talk show di Canale 5.

Dopo una serie di confronti accesi e serrati con il suo ex Riccardo Guarnieri e dopo essersi concessa una seconda chance anche con l'altro ex Alessandro, ecco che per Ida arriverà il momento di guardarsi intorno.

La dama siciliana, infatti, accetterà il corteggiamento di uno dei nuovi cavalieri presenti nel parterre del trono over.

Ida Platano esce con un altro: anticipazioni Uomini e donne oggi 12 ottobre

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi rivelano che Ida è uscita in esterna con un nuovo cavaliere: i due si stanno conoscendo e quindi hanno scelto di iniziare a frequentarsi fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.

Come andrà questa nuova conoscenza della dama siciliana? Riuscirà finalmente a voltare pagina in maniera definitiva e quindi a lasciarsi alle spalle la fine turbolenta della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri?

Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa seguitissima edizione del programma Mediaset.

Federica viene rifiutata da Alessio: anticipazioni Uomini e donne 12 ottobre

Spazio anche alle novità legate al percorso delle due troniste di quest'anno, che si sono ritrovate a contendersi uno dei nuovi corteggiatori presenti in studio.

Gli spoiler della nuova puntata di Uomini e donne di questo mercoledì pomeriggio rivelano che Alessio, dopo aver fatto un'esterna con Federica Aversano, alla fine l'ha "rifiutata".

In studio, infatti, il corteggiatore ha deciso di dichiararsi per l'altra tronista Lavinia e di conseguenza ha deciso di non proseguire la conoscenza con la corteggiatrice casertana.

Federico Nicotera, invece, è stato impegnato in esterna con Carola: le cose tra i due, però, non hanno funzionato ed entrambi hanno ammesso di non essersi trovati bene, motivo per il quale hanno interrotto la conoscenza.