La soap opera dal titolo Il Paradiso delle signore giunta al suo settimo capitolo in cui è rimasto gran parte del cast principale della serie visto nella stagione precedente, sta proseguendo la sua consueta messa in onda da lunedì al venerdì con tante novità tutte da scoprire. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso il 12 ottobre 2022 nella fascia pomeridiana di Rai 1 raccontano che il ritorno della capocommessa Gloria Moreau (Lara Komar) al lussuoso negozio del capoluogo lombardo, dopo essere stata in prigione, inizierà a turbare Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 12 ottobre: Don Saverio mette la nipote Clara di fronte a un ultimatum

Nella ventitreesima puntata della serie televisiva nel formato daily e in programmazione su Rai 1 mercoledì 12 ottobre dalle ore 16:05 circa, l’inaspettata uscita dal carcere di Gloria desterà preoccupazione nella sua rivale in amore Veronica. Intanto a proposito della capocommessa del grande magazzino, non si tirerà indietro dopo essere venuta a conoscenza della tragedia Vajont e deciderà di partecipare all’iniziativa di solidarietà del paradiso, un’idea pensata per sostenere le vittime.

Nel contempo il parroco Don Saverio (Andrea Lolli) non avrà altra scelta oltre a quella di mettere la nipote Clara (Elvira Gallo) di fronte a un ultimatum: purtroppo la ragazza, a seguito dell’ennesimo scontro avuto con la perpetua Elide per non aver modificato il suo atteggiamento, rischierà di tornare al paese, ma l’unica soluzione per evitare ciò sarà per la fanciulla quella di alloggiare nella casa in cui vivono Irene (Francesca Del Fa) e le altre veneri.

Maria amareggiata a causa della stilista Flora, Ezio viene rassicurato dal suo avvocato

Successivamente Paola (Elisa Cheli) non farà fatica a ad accorgersi dello sconforto della giovane Maria (Chiara Russo), per non aver avuto l’approvazione della stilista Flora (Lucrezia Massari) per i modelli che ha realizzato. Intanto a mettere il bastone tra le ruote alla figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) ancora una volta sarà la contessa di Sant’Erasmo, che continuerà a minacciarla con l’obiettivo principale di farla cacciare via dal circolo.

Per finire Veronica potrà tirare un sospiro di sollievo, poiché il suo promesso sposo Ezio (Massimo Poggio) sarà rassicurato dal suo avvocato per quanto riguarda l’annullamento del suo matrimonio con l’ex moglie Gloria appena tornata in libertà.