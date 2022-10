Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 ottobre 2022? Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marina Giordano, la quale si renderà conto di essersi messa in un vero guaio.

Spazio anche a Viola: la donna sarà sempre più in crisi per la sua delicatissima situazione sentimentale e, come se non bastasse, dovrà fare i conti anche con le difficoltà di suo figlio Antonio, che non vivrà affatto bene questo momento.

Roberto riceve una lettera dolorosa: anticipazioni Un posto al sole 17-21 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 17-21 ottobre 2022 rivelano che ci sarà un colpo di scena inaspettato che avrà come protagonista Roberto Ferri.

Il ricco e stimato imprenditore si ritroverà a fare i conti con una lettera del tutto dolorosa e inaspettata, che finirà per turbarlo profondamente.

Chi sarà il mittente di questa missiva che verrà fatta recapitare a Roberto e, soprattutto, quale sarà il contenuto?

Spazio anche alle vicende di Marina Giordano: la donna ha fatto perdere le sue tracce, sparendo nel nulla di punto in bianco.

Marina si caccia nei guai: anticipazioni Un posto al sole 17-21 ottobre

In queste nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 21 ottobre in prima visione assoluta, Marina tornerà all'azione e la situazione per lei non sarà per niente facile.

Le anticipazioni rivelano che si renderà conto di essersi messa in un grosso guaio: questa volta tutto sembrerà più complicato e difficile del previsto, al punto che la stessa signora Giordano comincerà ad avere dei dubbi in merito al fatto che possa uscirne indenne da questa situazione.

Un grosso guaio di cui, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli, tuttavia a destare grandi sospetti sarà proprio la preoccupazione della stessa Marina, la quale prenderà consapevolezza della drammatica situazione in cui si trova. Ne uscirà indenne oppure le conseguenze saranno più amare del previsto?

Viola sempre in crisi: anticipazioni Un posto al sole al 21 ottobre

Occhi puntati anche su Viola: le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la donna si sentirà sempre più in crisi. La difficile situazione che sta affrontando con suo marito la metterà a dura prova, dato che ormai i due hanno scelto di percorrere strade differenti.

In questo momento così complicato, Viola dovrà fronteggiare anche la crisi di suo figlio Antonio, che non vivrà affatto bene la separazione dei suoi genitori.

Antonio ha bisogno di affetto e protezione, un qualcosa che in questo momento Viola non può dargli al 100%, ma per fortuna ci penseranno i nonni a prendersi cura del bambino e a fare in modo che possa sentire il calore di cui ha bisogno.