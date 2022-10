Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l'episodio di lunedì 24 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction. A tal proposito, Federico si farà vivo con Stefania e le scriverà un messaggio. A quel punto, la giovane Colombo terrà nascosto l'accaduto a Marco, Salvo, invece, sarà preoccupato per Anna. Nel frattempo, Ezio e Veronica saranno in ansia, per sapere se la Sacra Rota annullerà le nozze dei genitori della giornalista.

Il Paradiso delle signore, trama 24/10: Federico scrive a Stefania

Federico Cattaneo è andato via da qualche anno, ma Stefania potrebbe non avere mai dimenticato il suo primo amore. La giovane Colombo, prima di essere fidanzata con Marco Di Sant'Erasmo, aveva avuto una cotta per il figlio di Silvia. L'amore fra i due protagonisti de Il Paradiso delle signore non era mai sbocciato, ma le anticipazioni dell'episodio, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio del 24 ottobre, rivelano che ci sarà un colpo di scena. A tal proposito, Federico scriverà un messaggio a Stefania. Al momento, non è chiaro quali parole userà il fratellastro di Marta Guarnieri e se vorrà complimentarsi con l'amica, per il suo successo ottenuto con il suo primo libro.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24/10: Stefania nasconde a Marco il messaggio di Federico

L'unica cosa certa, al momento, è che Stefania riceverà il messaggio da parte di Federico, ma terrà nascosta la cosa al suo fidanzato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 24 ottobre, rivelano che la giovane Colombo non rivelerà a Marco Di Sant'Erasmo, che Cattaneo si è messo in contatto con lei.

Attualmente, non è ancora chiaro se il nipote di Adelaide verrà a scoprire la cosa e come reagirà, nel caso dovesse accorgersi del messaggio ricevuto dalla sua fidanzata.

Il Paradiso delle signore, puntata 24/10: Salvo è preoccupato per Anna

Nel frattempo, Salvatore cercherà di fare un gesto carino per sua moglie. Il barista è rimasto solo a Milano da qualche settimana, perché sua moglie è partita per l'America, per stare vicina a sua mamma, durante un intervento chirurgico.

Nella puntata della fiction di Rai 1 del 24 ottobre, il giovane Amato spedirà dei fiori ad Anna, ma verrà a sapere che il regalo non arriverà a destinazione. Pertanto, il figlio di Agnese inizierà a preoccuparsi. Nel frattempo, Ezio e Veronica saranno in ansia, per sapere cosa deciderà di fare la Sacra Rota. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Colombo aveva richiesto l'annullamento del suo matrimonio con Gloria, in modo da potere sposare la sua fidanzata. Dopo avere chiesto aiuto ad Adelaide, il direttore commerciale attenderà fiducioso qualche novità, in merito alla questione. Nel frattempo, Vittorio Conti presenterà al suo staff Vito Lamantia, il nuovo contabile del negozio di moda milanese.