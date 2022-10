Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante il pomeriggio di lunedì 17 ottobre ci saranno importanti novità per i protagonisti della fiction. A tal proposito, Vito Lamantia arriverà a Milano e verrà a conoscenza che nel negozio di Vittorio Conti ci sarà un posto disponibile come contabile. Nel frattempo, Gloria sostituirà Irene e tornerà a essere capo commessa del negozio. Ezio, invece, metterà da parte l'orgoglio e chiederà aiuto ad Adelaide, per ottenere l'annullamento del matrimonio con Moreau.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17/10: Vito Lamantia arriva a Milano

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Beatrice Conti e Anna Imbriani erano le due contabili dell'atelier. Purtroppo, la cognata di Vittorio ha lasciato il capoluogo lombardo e si è trasferita negli Stati Uniti con Dante Romagnoli. Nel frattempo, anche la moglie di Salvatore si è dovuta assentare, improvvisamente, a causa di problemi di salute di sua mamma. Pertanto, nelle puntate della fiction di Rai 1, attualmente in onda sul piccolo schermo, non è presente nessun ragioniere nel negozio. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore del 17 ottobre rivelano che inizierà la ricerca di un nuovo contabile, da inserire nell'organico dell'atelier.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più, in merito a chi potrebbe ottenere l'incarico. A tal proposito, Vito Lamantia arriverà a Milano e sarà interessato a diventare un dipendente del negozio.

Il Paradiso delle signore, puntata 17/10: Gloria torna a essere capo commessa

Nel frattempo, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 17 ottobre rivelano che Gloria vorrà tornare a essere la responsabile delle Veneri.

Nei recenti episodi della fiction, Vittorio Conti aveva proposto alla mamma di Stefania di riprendere la sua carriera lavorativa nell'atelier ma, in quell'occasione, Moreau aveva detto che avrebbe voluto qualche giorno di tempo, per pensare se tornare a lavoro. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in merito alla decisione della moglie di Ezio, che sarà felice di vestire, nuovamente, i panni di capo commessa.

Pertanto, Irene dovrà cedere il suo posto a Gloria e Cipriani tornerà a essere una Venere.

Il Paradiso delle signore, episodio 17/10: Ezio vuole annullare le nozze con Gloria

Inoltre, durante l'episodio de Il Paradiso delle signore di lunedì 17 ottobre, verranno trattate le vicende di Ezio. A tal proposito, il papà di Stefania, pur di riuscire a sposarsi con Veronica, sarà disposto a tutto per ottenere l'annullamento delle nozze con Gloria. Per raggiungere il suo scopo, il signor Colombo metterà da parte l'orgoglio e chiederà aiuto alla contessa. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che il direttore commerciale avrà bisogno di Adelaide, per ottenere, grazie alle sue conoscenze, l'annullamento del matrimonio con Gloria dalla Sacra Rota. Al momento, però, non è chiaro se le nozze dei genitori di Stefania verranno annullate o se i coniugi Colombo continueranno a essere marito e moglie.