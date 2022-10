Domenica 16 ottobre alle 14 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del talent show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, in questo quinto appuntamento ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Loredana Bertè giudicherà la gara cover e le ultime posizioni verranno occupate da Wax e Piccolo G. Intanto, Raimondo Todaro deciderà di dare la vittoria a Claudia nella sfida con Asia. Quest'ultima però a sorpresa resterà in casetta e il suo futuro verrà deciso dal pubblico in studio.

Infatti, i telespettatori potranno decidere se assegnare un nuovo banco alla ballerina. Inoltre, è stato anche deciso che questo banco potrà essere messo in discussione in futuro, sempre dal pubblico e che nessuno dei tre professori seguirà Asia. Questo perché quest'ultima verrà seguita dai ballerini professionisti Elena e Francesco.

Successiamente ci saranno le sfide di Niveo e Tommy Dali che verranno giudicate da Carlo di Francesco e verranno superate positivamente. Per quanto riguarda la sfida degl inediti verrà giudicata da Mark del duo musicale Mark e Kremont e verrà vinta da NDG.

Asia potrebbe entrare nella scuola di Amici 22 tramite il pubblico da casa

Nella quinta puntata di Amici 22 di domenica 16 ottobre, Loredana Bertè giudicherà la gara delle cover tra i cantanti.

In questa occasione, gli ultimi in classifica risulteranno essere Wax e Piccolo G.

Poco dopo, ci sarà la sfida di ballo tra Asia e Claudia, in cui quest'ultima trionferà per volere di Raimondo Todaro. Poi però ci sarà il colpo di scena, in quanto verrà deciso che Asia rimarrà in casetta e il suo futuro nella scuola verrà deciso dal pubblico tramite televoto.

Inoltre, se i telespettatori dovesse votare positivamente per la ragazza, quest'ultima verrà seguita dai ballerini professionisti del programma, Elena e Francesco. In futuro però, i telespettatori potranno mettere in discussione questo banco e far sfidare Asia da altri allievi.

Samu vincerà la gara dell'improvvisazione giudicata da Elena

Intanto, per quanto riguarda le sfide, Niveo e Tommy Dali vinceranno le rispettive sfide giudicate da Carlo Di Francesco. Rudy deciderà di tenere ancora sospesa la maglia del suo allievo e affiderà la decisione definitiva a Michele Bravi. Quest'ultimo resterà sorpreso dal modo in cui Dali canterà "Il diario degli errori" e quindi riconsegnerà la maglia al ragazzo.

Successivamente ci sarà una gara d'improvvisazione, giudicata da Elena che darà la vittoria a Samu.

Infine, ci sarà la gara degli inediti che verrà giudicata da Merk di Merk e Kremont che verrà darà la vittoria a NDG.