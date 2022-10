Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana, creata da Giannandrea Pecorelli, in merito all'episodio che sarà trasmesso lunedì 31 ottobre raccontano che il consiglio di Don Saverio (Andrea Lolli) di non vivere più sotto lo stesso tetto riservato a Veronica (Valentina Bartolo) e Teresio (Massimo Poggio) non lascerà indifferente la coppia. Ezio, difatti, deciderà di evitare eventuali denunce di concubinaggio lasciando casa Colombo per andare ad abitare in una pensione.

La prima persona che metterà al corrente l'uomo, in merito a tale cambio di casa, sarà la moglie Gloria (Lara Komar). Aver scelto di seguire il suggerimento del parroco di quartiere, infine, potrebbe non essere un dettaglio da sottovalutare riguardo alla storyline amorosa tra Veronica, Ezio e Gloria, in quanto questo cambiamento potrebbe far sì non soltanto che Moreau e Teresio si riavvicinino ma anche che decidano di tornare insieme.

Ezio potrebbe non ammettere a sé stesso di provare dei sentimenti per Gloria

La relazione sentimentale tra Ezio e Veronica ha subito diversi scombussolamenti iniziati proprio quando Gloria è giunta a Milano. Da quel momento, Teresio aveva deciso dapprima di annullare la data del matrimonio con la compagna e, come se non bastasse, il feeling tra l'uomo e la moglie era parso crescere sempre più.

Difficile, a tal proposito, per i telespettatori dimenticare l'ultimo episodio della scorsa stagione, quando Ezio osservava con disperazione e angoscia i Carabinieri che portavano via nella volante Gloria, dopo che la capocommessa aveva deciso di auto-denunciarsi.

Osservando il modo di comportarsi di Ezio, sia nella sesta stagione che in quella attuale, sembrerebbe che il signor Colombo non riesca ad ammettere a sé stesso di provare dei sentimenti per Gloria.

Moreau e Teresio potrebbero tornare insieme

Tutto lascia presagire che possa finalmente esserci un lieto fine per la famiglia Colombo in questa settima stagione. Se da un lato Stefania (Grace Ambrose) sta raccogliendo svariati consensi grazie al libro La madre ritrovata, dall'altro lato Ezio potrebbe sentirsi meno vincolato ai doveri di compagno nei riguardi di Veronica dopo essersi trasferito in una pensione.

Il trasferimento di Teresio, difatti, potrebbe essere promotore indiretto di un riavvicinamento tra l'uomo e Gloria, grazie al quale marito e moglie potrebbero trasformare questa loro complicità simbiotica in un vero e proprio ritorno di fiamma.

Ezio e Gloria, per la felicità della figlia Stefania, potrebbero tornare insieme.