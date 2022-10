Dopo settimane di fotografie, post e rumor su un possibile ritorno di fiamma con il marito, attualmente ex, Tomaso Trussardi è la stessa Michelle Hunziker a rilasciare un'intervista per il settimanale tedesco Bunte in cui parla apertamente della sua vita sentimentale. E, infatti, a tal proposito dichiara: "Tutto è possibile! In amore, anche l'impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste", e prosegue ammettendo quanto sia importante avvicinarsi l'un l'altro in amore. Inoltre sul suo matrimonio ha aggiunto che sicuramente le è sfuggito qualcosa, altrimenti non si sarebbero lasciati, ma che nella vita di coppia non bisogna dare l'altro per scontato ma è sempre importante fare qualcosa ogni giorno.

Quelle di Michelle sebbene non siano una conferma del nuovo inizio del suo matrimonio, sono parole di una donna matura che sta riflettendo sul suo rapporto con Trussardi che sicuramente non è considerato un capitolo chiuso della sua vita, anche per il bene delle due figlie Sole e Celeste che sarebbero le prime a beneficiare di questo riavvicinamento.

La foto di famiglia

Il 10 ottobre sui social della conduttrice sono stati pubblicati diversi scatti della festa di compleanno della figlia Sole, avuta con Tomaso Trussardi. Le immagini ritraggono una famiglia serena, in armonia, e sono accompagnate da dediche dolcissime verso la figlia a cui si aggiunge sempre il tag al marito Tomaso Trussardi.

Tanto è bastato a scatenare i follower e il Gossip, alla luce anche delle immagini pubblicate su Chi la settimana precedente in cui si vedeva Tomaso entrare in casa della Hunziker e non uscirne fino alla mattina seguente.

Conferme di un ritorno di fiamma? Potrebbe essere, ma sicuramente sono segnali di una ritrovata armonia familiare nella quale i due genitori trascorrono serenamente del tempo insieme alle loro bambine.

Dai diretti interessati al momento non arrivano nè conferme nè smentite. Sempre stando a quanto racconta sulla sua rivista Alfonso Signorini, sarebbe proprio Tomaso Trussardi a tirare le fila del rapporto e soprattutto a porre dei vincoli alla conduttrice, chiedendo di evitare di posare per servizi fotografici, rilasciare interviste in tv, pubblicare foto di famiglie allargate, sembra che lui abbia richiesto concretezza nei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori dalle mura domestiche.

Le indiscrezioni

Alla pubblicazione dell'intervista di Michelle Hunziker è preceduta di poche ore la circolazione della notizia secondo la quale Tomaso Trussardi starebbe frequentando una ex tronista del trono over di Uomini e Donne. In una storia su Instagram l'esperto di gossip Amedeo Venza scrive una frase ambigua, nella quale insinua che non ci sarebbe nessun ritorno di fiamma tra i due e che Tomaso sentirebbe diverse donne tra cui una dama del trono over. Venza non rivela il nome della donna ma molti follower la individuano in Pamela Barretta, 38enne pugliese e sua amica molto stretta.