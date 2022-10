Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, delle nuove puntate che andranno in onda su Rai 1, rivelano che Marco verrà tradito su più fronti. Non solo dovrà digerire la bugia di Stefania in merito a Federico, ma scoprirà che Umberto, un uomo di cui si fida e per il quale prova stima, lo userà senza pietà.

Nel frattempo Armando inizierà a sospettare che Vito non la conti giusta sul suo arrivo a Milano e sulla sua reale identità. Le su preoccupazioni avranno in effetti fondamento. Il buon Ferraris indagherà sul misterioso Lamantia, che ha alle spalle parecchi segreti.

Grande la preoccupazione di Salvo, che teme un riavvicinamento tra Anna e Quinto. Le sue ansie saranno amplificate dall'atteggiamento di Caterina.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Salvatore non sa tutta la verità

Anna è stata per forza di cose costretta a dire a Salvo che è andata in America per salvare Quinto, scampato a un naufragio e finito in una prigione. La preoccupazione del giovane Amato è che tra i due possa riaccendersi la passione di un tempo, ma non solo.

Non dimentichiamo che Salvatore non è al corrente di tutta la verità: Anna gli ha fatto credere che Irene sia figlia di Quinto e non di Massimo, una bugia che pesa ancora nel cuore della tormentata Imbriani. Come reagirà quando tutto verrà inesorabilmente a galla?

Ad aumentare i timori di Salvatore è Caterina, che sembra propendere per un riavvicinamento tra la figlia e Quinto.

Umberto usa Marco per vendicarsi di Adelaide

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Umberto sarà disposto a tutto pur di proteggere Flora, tanto da usare e mettere nei guai Marco, che di certo non si aspetta un trattamento simile.

Ebbene sì, Guarnieri penserà bene di incastrare Marco facendo credere che abbia messo le mani su dei documenti segreti che riguardano quanto successo al Vajont. In questo modo potrebbe ricattare Adelaide e riavere le sue quote in cambio della reputazione dell'adorato nipotino Marco.

Armando scopre qualcosa di inquietante su Vito: spoiler Il Paradiso delle Signore 7

Vittorio e Matilde organizzano una festa a tema per promuovere i nuovi corsetti. Ci sarà una serata danzante con protagoniste anche le Veneri. Conti inviterà Matilde a un ballo, ma non capirà il motivo del suo netto rifiuto.

Infine, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7, Armando comincerà a indagare sul misterioso Vito, che da quando è al grande magazzino ha uno strano comportamento. Ciò che Ferraris scoprirà lo farà preoccupare molto, dato che riguarderà anche Maria.

Infine inizieranno i primi screzi tra Adelaide e Matilde, in disaccordo sul trattamento da riservare a Flora.