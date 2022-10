Si è appena conclusa la messa in onda dell'ultima puntata settimanale di Uomini e donne. Venerdì 21 ottobre, infatti, il pubblico di Canale 5 è stato aggiornato su quello che è successo tra Ida e Alessandro dopo che lui le ha fatto un'inaspettata dichiarazione d'amore davanti a tutti. Sul finire dell'appuntamento odierno con il dating-show, Platano si è resa nuovamente protagonista versando copiose lacrime: prima di lasciare lo studio, la bresciana ha spiegato che a commuoverla è stato il bel gesto che un corteggiatore ha fatto per il figlio di Federica.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Come accade ormai da oltre un anno a questa parte, Ida Platano è stata ancora una volta la protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa su Canale 5.

Il dating-show è iniziato con l'ingresso in studio di Alessandro, che solo un giorno prima si era barcamenato a fatica tra Roberta e la parrucchiera bresciana. Accantonata in modo frettoloso la conoscenza con Di Padua, il cavaliere ha dichiarato amore alla ex, dicendosi anche pronto ad uscire dal programma insieme a lei per capire se possono avere una seconda possibilità.

Oggi, 21 ottobre, Vicinanza ha ribadito di essere innamorato di Ida e di voler costruire qualcosa di importante con lei, tant'è che è disposto a raggiungerla a Brescia per frequentarsi, un passo che in passato non si era mai sentito di fare.

Il pianto della 'regina' di Uomini e Donne

Gran parte della puntata odierna di Uomini e Donne, dunque, è stata dedicata all'aggiornamento sulle intenzioni di Ida con Alessandro e alle recriminazioni di Roberta.

I tre hanno discusso a lungo: Vicinanza si è scusato con Di Padua se di punto in bianco ha cambiato idea e ha ammesso di amare Platano, quest'ultima ha dei dubbi ma non vuole privarsi della possibilità di riavvicinarsi all'ex.

Terminato il momento su questo "terzetto", Maria De Filippi ha chiamato al centro Federica. La conduttrice ha spiegato che la tronista continua a ricevere regali anonimi, ma tutte le sue attenzioni per ora sono per l'unico corteggiatore che ha portato in esterna.

Federico sta conquistando Aversano giorno per giorno e con piccoli gesti, come quello di consegnarle un regalo per il figlio.

La ragazza ha apprezzato tantissimo e ha confessato di provare qualcosa per il giovane, di fidarsi e di trovarlo più maturo di lei in molte situazioni.

"Beh, questo è tanto detto da te", ha commentato la padrona di casa del dating-show.

La 'fuga' della parrucchiera di Uomini e Donne

Maria, però, si è anche accorta che mentre Federico e Federica parlavano c'era una dama del parterre che non tratteneva le lacrime.

Ida, infatti, è stata sorpresa dalle telecamere di Uomini e Donne mentre piangeva dopo aver visto l'esterna tra la tronista e il corteggiatore.

"Ho apprezzato molto il gesto, l'ha fatto con delicatezza. Sto parlando anche per cose passate che ho vissuto in prima persona", ha fatto sapere Platano tra i singhiozzi.

Quando la conduttrice ha invitato Aversano a ballare col suo spasimante, la dama di Brescia ne ha approfittato per lasciare lo studio e rintanarsi nel backstage.

I telespettatori, però, hanno potuto seguire quello che è accaduto dietro le quinte in quei pochi minuti: Ida è stata raggiunta da Alessandro, che si è subito offerto per consolarla in un momento di forte commozione.

I due si stanno frequentando da qualche settimana, e le anticipazioni della registrazione che c'è stata il 20 ottobre fanno sapere che il cavaliere ha pensato di abbandonare il programma perché la parrucchiera insiste nel voler sapere da Riccardo se è ancora innamorato di lei.