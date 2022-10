Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che la matrona Hunkar racconterà a Saniye che Gulten è stata violentata da Ercument, mentre Mujgan restituirà il passeggino in cui ha dormito per errore il figlio di Zuleyha.

Saniye scopre che Gulten è stata abusata

Il giorno dopo l'arresto di Cetin per aver sparato al promesso sposo di Gulten, la moglie di Gaffur si domanderà per quale motivo la signora Hunkar non ha proferito parola sul sentimento che lega la cognata al braccio destro di Yilmaz e Fekeli.

La matrona, infatti, sembrerà felice quando vedrà Gulten preparare una cesta da portare al suo amato in prigione.

A tal proposito, allora, Saniye chiederà alla matrona se è contenta che Gulten sia innamorata di Cetin. Una domanda che, però, smuoverà i ricordi della mamma di Demir che finirà per raccontare alla caposquadra di tutto il dolore che la giovane sottoposta ha dovuto subire a causa di suo nipote. Non appena la donna scoprirà che la cognata è stata abusata da Ercument, non solo capirà i silenzi di Gulten, ma comprenderà anche perché la suocera di Zuleyha non si oppone alla felicità della ragazza.

Saniye fa visita a Cetin e gli offre il suo appoggio

Dopo aver parlato con Hunkar, la moglie di Gaffur raggiungerà la cognata in prigione e parlerà direttamente con Cetin.

La caposquadra della tenuta inviterà il braccio destro di Fekeli a farle sapere tramite Gulten qualsiasi cosa di cui avesse bisogno durante la sua detenzione. In questo modo la donna farà capire chiaramente di approvare il sentimento che lega la cognata al giovane detenuto.

Rimasta da sola con Gulten, poi, le racconterà di essere a conoscenza del suo segreto e le chiederà scusa per non esserle stata vicina come, invece, avrebbe potuto fare quando la vedeva in silenzio o visibilmente giù di morale.

Mujgan restituisce a Zuleyha il passeggino in cui ha dormito Adnan

Intanto, mentre Demir lascerà la villa per qualche giorno e andrà fuori Adana per concludere degli affari di lavoro, alla tenuta arriverà un corriere con un pacco contenente un passeggino. Zuleyha crederà si tratti di un regalo del marito per il piccolo Adnan e così lo scarterà e lo userà per il figlio.

Nel frattempo Mujgan guarderà la scena da lontano e si confiderà con la zia, triste perché Yilmaz non ha pensato a comprare un passeggino per il loro bambino. Le cose, però, non staranno proprio così e sarò lo stesso Yilmaz a metterle in chiaro.

Il figlioccio di Fekeli, infatti, rivelerà alla moglie che ha acquistato un passeggino che sarebbe già dovuto essere arrivato a casa loro. A quel punto, allora, la dottoressa capirà il malinteso e chiederà scusa al marito.

Quando anche Zuleyha si renderà conto dell'errore, in quanto sarà stesso Demir a dirle che non ha acquistato niente, l'ex sarta andrà subito da Mujgan per restituirle il suo passeggino e le chiederà scusa per esserne appropriata involontariamente. La nipote di Behice, però, non accetterà il gesto della moglie di Yaman perché non vorrà usare per suo figlio il passeggino dove è stato anche Adnan, che lei sa che è figlio di Yilmaz.