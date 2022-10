Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05 e su RaiPlay on demand e in replica. Al centro delle trame c'è la preoccupazione di Salvatore, ancora all'oscuro della verità su Anna. La bella Imbriani è partita per L'America dicendo di dover accompagnare la madre per una delicata operazione chirurgica, ma è evidente che sta mentendo.

Nel frattempo, al Circolo, Adelaide ha su un piatto d'argento l'occasione per umiliare pubblicamente Flora, che si si sentirà denigrata nel profondo. Maria, al contrario, avrà la sua grande rivincita.

Flora umiliata da Adelaide: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, vedremo la contessa non rinunciare al suo piano di rovinare la carriera a Flora. Se non può distruggerla sul piano sentimentale, le renderà impossibile lavorare al grande magazzino.

Maria ha disegnato un abito bellissimo per la Baronessina Foppa, un vero capolavoro. Adelaide coglie l'occasione e invita ufficialmente la giovane Puglisi al Circolo, dove tutti la riempiono di complimenti.

La contessa, abile compre sempre a non perdere tempo, umilia davanti a tutti Flora, che si sentirà sprofondare. Umberto, purtroppo, poco potrà fare per risolvere la spiacevole situazione.

Gemma e Stefania fanno una sorpresa e Ezio e Veronica

Le Veneri appariranno sulla copertina del prossimo numero del Paradiso Market, che verrà distribuito anche in Italia. Quando Vittorio dà loro la notizia, le ragazze sono al settimo cielo.

Nel frattempo, Ezio e Veronica continuano a sperare che Adelaide possa aiutarli a risolvere la questione spinosa dell'annullamento del matrimonio tra Colombo e Moreau, respinto dalla Sacra Rota.

L'atmosfera è triste e pesante e così, Gemma e Stefania decidono di fare loro una bella sorpresa.

Anna sparita nel nulla: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Al Circolo è presente anche il nuovo contabile del grande magazzino, Vito. Il giovane e misterioso Lamantia vede Maria Puglisi per la prima volta e ne resta incantato.

La giovane stilista, invece, non si accorge di nulla.

Attenzione a quanto accadrà nelle prossime puntate. Occhi puntati su Salvatore, che si accorgerà finalmente che qualcosa non va. La sua preoccupazione salirà alle stelle quando verrà a sapere che i fiori spediti in America ad Anna non sono mai arrivati.

L'indirizzo fornito dalla Imbriani non esiste e Anna sembra sparita nel nulla in America. Che cosa sta succedendo? Il giovane Amato inizierà a seriamente a preoccuparsi e chiederà aiuto ad Armando, ma nessuno sembra essere in grado di dargli delle risposte.