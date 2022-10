Terminata la puntata l'ottava puntata del GFVip 7, in onda giovedì 13 ottobre su Canale 5, all'interno della Casa c'è stato un forte scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Secondo il punto di vista di Edoardo, il coinquilino fino ad oggi non si sarebbe esposto. Cristina Quaranta ha spiegato ad Edoardo che Antonino ha una situazione particolare e ha delle diffide. Secondo alcuni telespettatori, le diffide arrivate a Spinalbese sarebbero state inviate dalla sua Belen Rodriguez.

I motivi della discussione

Durante la diretta, Edoardo ha deciso di nominare Antonino.

A detta del volto di Forum, Spinalbese non si sarebbe mai esposto all'interno della Casa di Cinecittà.

Tale motivazione nel post-puntata ha portato i due coinquilini ad avere uno scontro piuttosto acceso. Da un lato Edoardo ha continuato a ribadire che Antonino sia falso mentre Spinalbese ha definito il coinquilino una persona senza attributi.

Cristina Quaranta interviene

In seguito alla discussione tra i due coinquilini, Cristina Quaranta ha deciso di parlare in disparte con Edoardo Donnamaria.

Di fronte alla versione del giovane romano, Cristina ha spezzato una lancia a favore di Spinalbese: "La sua situazione è molto particolare e dovresti saperlo". Successivamente la concorrente ha proseguito: "Non ci hai mai pensato?

Ha delle diffide...".

Dunque, QUaranta ha cercato di spiegare al compagno d'avventura che se Antonino Spinalbese non si espone molto all'interno del GFVip 7, lo fa solo ed esclusivamente perché lontano dai riflettori non ha situazione rosea. Secondo alcuni telespettatori, Cristina Quaranta si sarebbe riferita alla situazione complessa che c'è tra Antonino Spinalbese e la sua ex Belen Rodriguez: la coppia dopo la fine della relazione non si sarebbe lasciata in modo sereno, tanto che gli unici rapporti sono rimasti per via della bambina.

Belen Rodriguez potrebbe avere diffidato il suo ex

In estate, dopo i rumor legati all'ingresso di Spinalbese al GFVip 7 si mormorava di un fastidio da parte di Belen Rodriguez.

Nel dettaglio, la showgirl sudamericana avrebbe posto un veto: Antonino nella Casa non avrebbe mai dovuto parlare di lei o della bambina. A tal proposito, Belen potrebbe avere inviato una diffida.

Non a caso, le poche volte che il concorrente ha menzionato il nome della sua ex all'interno del Reality Show, gli autori hanno prontamente censurato Spinalbese. Anche nel video di presentazione il "vippone" ha preferito non nominare il nome di Belen, ma si è semplicemente limitato a parlare della figlia. Lo scorso anno Gianmaria Antinolfi - ex fiamma di Belen - ha partecipato al reality, ma tra i due la situazione era distesa.