Le trame dello sceneggiato delle puntate dal 24 al 28 ottobre anticipano che Veronica ed Ezio spereranno che Adelaide li aiuti a ottenere l'annullamento delle nozze di lui con Gloria, mentre Vittorio presenterà Vito come nuovo contabile della boutique. Stefania, invece, terrà nascosto a Marco il messaggio di Federico. Nel frattempo Salvo si preoccuperà, visto che non riuscirà a contattare Anna negli Stati Uniti. La Sacra Rota, intanto, sancirà valide le nozze tra Moreau e Teresio, mentre Umberto chiederà alla baronessa Foppa di assumere Maria nella sua azienda in Costa Azzurra.

Armando e Marcello, infine, diranno a Salvo che Caterina, la madre di Anna, non è oltreoceano. Nel frattempo Imbriani tornerà a Milano e rivelerà al marito una verità scioccante.

La Sacra Rota sancirà come valido il matrimonio tra Ezio e Gloria

Ezio e Veronica confideranno nell'aiuto di Adelaide per ottenere l'annullamento del matrimonio tra Colombo e Gloria, mentre Maria riceverà anche i complimenti di Vittorio per l'abito creato per la baronessa Foppa.

Conti, inoltre, presenterà allo staff il nuovo contabile del Paradiso: si tratta di Vito Lamantia. Salvatore, invece, inizierà a preoccuparsi notando di non riuscire a contattare la moglie in America. Nel frattempo Stefania terrà nascosto a Marco il messaggio ricevuto da Federico.

La Sacra Rota si esprimerà in via definitiva sulle nozze tra Ezio e Gloria, dichiarandole valide. Maria verrà invitata alla festa del Circolo dalla contessa e ciò farà preoccupare sempre più Flora per il suo ruolo di stilista nell'atelier.

Umberto, quindi, deciderà di correre ai ripari e chiederà alla baronessa Foppa di assumere la giovane Puglisi nella sua azienda in Costa Azzurra, mentre Marcello andrà a Reggiolo e scoprirà che Caterina non è mai partita per gli Stati Uniti.

Anna rivelerà una verità scioccante a Salvatore

Adelaide e Matilde si insospettiranno quando Maria riceverà la proposta professionale architettata dal commendatore, mentre Gloria chiederà alle Veneri di proteggere Gemma da eventuali giornalisti d'assalto.

Qualche donna bigotta, intanto, aggredirà verbalmente Veronica, accusandola di essere la concubina del signor Colombo.

Armando e Marcello, intanto, sapranno che Anna tornerà nel capoluogo lombardo l'indomani, ma sulle prime decideranno di non dire nulla a Salvo riguardo Caterina. Barbieri e Ferraris, però, torneranno sui loro passi e racconteranno all'amico che la mamma di sua moglie non è mai andata oltreoceano.

Maria sarà dubbiosa e non saprà se accettare o meno la proposta di lavoro, e Vito le darà una risposta inaspettata in tal senso.

Don Saverio, successivamente, consiglierà a Ezio e Veronica di non vivere sotto lo stesso tetto. Anna, in ultimo, tornerà a Milano e rivelerà al coniuge una scioccante verità.