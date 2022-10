La puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 11 ottobre sarà ricca di novità e colpi di scena. A tal proposito, Fiorenza riceverà un incarico da Adelaide, in occasione di una raccolta fondi. La contessa chiederà a Gramini di rivolgersi alla banca di Umberto, ma Guarnieri si arrabbierà e dirà alla contessa di non volere intermediari fra di loro.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11/10: Fiorenza deve aiutare Adelaide

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, i protagonisti della fiction di Rai 1 dovranno aiutare i più bisognosi, in seguito alla tragedia della diga del Vajont, avvenuta nell'ottobre del 1963.

In particolar modo, nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo martedì 11 ottobre, anche la contessa sarà in prima linea e si mobiliterà per fare qualcosa per chi è rimasto coinvolto nel crollo, avvenuto in Friuli-Venezia Giulia. Le anticipazioni rivelano che Fiorenza riceverà un incarico da Adelaide, per un'iniziativa benefica.

Il Paradiso delle signore, puntata 11/10: Fiorenza deve coinvolgere la banca di Umberto, per conto di Adelaide

A tal proposito, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore dell'11 ottobre rivelano che Adelaide organizzerà una raccolta fondi al Circolo. Per ottenere più offerte ed essere sponsorizzata, la contessa avrà bisogno del sostegno della banca di Umberto.

A questo punto, quindi, entrerà in gioco Fiorenza. In particolar modo, Frigerio di Sant'Erasmo chiederà a Gramini di intercedere con l'istituto di credito di Guarnieri. A quel punto, la cugina di Dante Romagnoli supporterà Adelaide, eseguendo il suo incarico. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quello che succederà.

In particolar modo, la cosa non andrà secondo i piani della contessa, perché ci sarà un intoppo.

Il Paradiso delle signore, episodio 11/10: Umberto non accetta Fiorenza come intermediario

In particolar modo, Umberto non prenderà bene l'iniziativa di sua cognata, ma non tanto per la causa e la raccolta fondi che ha organizzato, ma per il modo in cui gli ha fatto la richiesta.

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore di martedì 11 ottobre rivelano che Guarnieri sarà contrario all'intervento di Fiorenza. L'imprenditore, infatti, non vorrà che Gramini si intrometta nella questione, ma preferirà che sia Adelaide a chiedergli aiuto. Le indiscrezioni trapelate sulla puntata forniscono informazioni aggiuntive sul comportamento di Umberto, che sarà categorico e si impunterà con la contessa. A tal proposito, se Adelaide vorrà aiuto dalla banca, dovrà bussare alla porta di Guarnieri, senza mettere in mezzo Fiorenza. Al momento, però, non è ancora chiaro se la contessa accetterà di deporre l'ascia di guerra con il suo ex compagno o se cederà, chiedendo aiuto, senza intermediari.