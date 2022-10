È ripartito l'appuntamento con Mina Settembre 2, la popolarissima e seguitissima fiction della domenica sera di Rai 1 con protagonista Serena Rossi nei panni dell'assistente sociale Gelsomina.

La prima puntata è servita subito per immettere gli spettatori nel cuore della trama di questa nuova stagione: occhi puntati in primis sull'assenza di Olga, mamma di Gelsomina, la quale ha fatto perdere le sue tracce annunciando di aver scelto di partire per una crociera di quattro mesi.

Una scelta che non è passata inosservata agli occhi dei fan e che potrebbe nascondere un segreto ben più grave.

Gelsomina divisa tra Claudio e Domenico in Mina Settembre 2

Nel dettaglio, la prima puntata di Mina Settembre 2 è stata decisamente ricca di colpi di scena e sorprese.

Per Gelsomina è arrivato il momento di riprendere in mano le redini della sua vita e, dopo essersi trovata in crisi tra Claudio e Domenico, ha scelto di concedere una seconda chance al suo ex marito.

I due, quindi, hanno così scelto di tornare a costruire qualcosa di bello insieme e rimettere insieme i cocci del loro matrimonio.

Tuttavia, nel corso del primo appuntamento con la fiction, Mina ha dovuto fare i conti anche con il ritorno di Domenico e con un chiarimento che l'ha vista protagonista con la sua amica storica Irene, rea di aver avuto una relazione con il padre ormai defunto di Gelsomina.

Olga esce di scena ma potrebbe nascondere un segreto a sua figlia

Tra i colpi di scena che hanno tenuto banco nel corso della prima puntata di Mina Settembre 2, però, c'è stato anche quello legato all'uscita di scena di Olga, mamma della protagonista.

La donna dalla battuta sempre tagliente e dal modo di fare decisamente cinico, di punto in bianco ha scelto di far perdere le sue tracce ed ha comunicato ai suoi familiari di aver scelto di fare un viaggio che l'avrebbe portata via da Napoli per un po' di tempo.

Olga, infatti, si è messa in viaggio per una crociera della durata di ben quattro mesi in giro per il mondo.

Olga potrebbe nascondere una malattia nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

Un'uscita di scena che non è passata inosservata agli occhi dei numerosi spettatori di Mina Settembre 2: in tanti, infatti, hanno sospettato che dietro questa scelta di Olga in realtà ci fossero dei motivi ben più gravi e seri.

Non si esclude, infatti, che Olga possa aver nascosto a sua figlia Gelsomina di essere malata e quindi questa sua uscita di scena potrebbe essere dovuta al fatto che necessita di farsi curare.

Intanto, a Napoli, è arrivata zia Rosa, sorella di Olga interpretata da Marisa Laurito, la quale si rivelerà il nuovo "braccio destro" della protagonista interpretata da Serena Rossi.