Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 2^ stagione della soap turca Terra Amara. Le anticipazioni rivelano che Fekeli chiederà in moglie la signora Hunkar davanti ai loro figli, ma Demir non la prenderà bene e brucerà tutti gli effetti personali della madre in un unico falò.

Fekeli chiede in moglie Hunkar davanti a Demir

A seguito dello scandalo riportato sui giornali della loro relazione clandestina, il padrino di Yilmaz deciderà di prendere una delle decisioni più importanti della sua vita: sposare la signora Hunkar. D'altronde, l'imprenditore non ha mai smesso di amare la matrona durante i quarant'anni che sono stati separati, a tal proposito farà la richiesta alla mamma di Demir proprio in un momento in cui saranno presenti entrambe le loro famiglie.

L'uomo approfitterà di un giorno in cui saranno tutti in ospedale per la nonnina Azize, la quale avrà avuto un lieve aneurisma. Gli Yaman, ma anche Mujgan e Yilmaz si troveranno lì e così l'imprenditore deciderà di aprire il suo cuore.

Demir, la stessa signora Hunkar e tutti i presenti rimarranno spiazzati, ma Ali Rahmet non se ne andrà finché non riceverà una risposta dalla donna che ama. Prima che la madre possa parlare, Demir diventerà furioso, mentre Yilmaz manterrà apparentemente la calma; non appena una guardia li inviterà ad abbassare la voce, il marito di Zuleyha gli ruberà l'arma da fuoco e la punterà contro Fekeli.

Hunkar pronta a vivere il suo amore con Fekeli

A nulla serviranno le minacce di Demir con tanto di arma tra le mani, Hunkar avrà preso la sua decisione: sposare Ali Rahmet e condividere il resto dei suoi giorni con lui.

La donna, nonostante sappia che il figlio sia pronto a disconoscerla, gli volterà le spalle e andrà incontro all'uomo che ha sempre amato. I due si prenderanno per mano e si allontaneranno, passando tra la folla ancora incredula per quello che è appena accaduto.

Demir brucia tutti gli effetti personali della madre

Preso da un raptus di follia, il marito di Zuleyha tornerà a casa e si dirigerà direttamente nella camera da letto della madre.

Zuleyha lo seguirà, ma l'imprenditore le dirà di non intromettersi. A quel punto comincerà a distruggere tutto, romperà le ante dell'armadio, toglierà i cassetti e staccherà la specchiera dal muro per poi buttare ogni cosa dalla finestra. Tutti gli effetti personali della signora Hunkar verranno gettati via e finiranno per terra nel cortile della villa.

Non contento, scenderà giù nel giardino, farà radunare insieme oggetti e indumenti e gli darà fuoco davanti agli occhi attoniti di tutti i suoi dipendenti.

Successivamente dirà a tutti che la signora Hunkar non fa più parte della loro famiglia e metterà Saniye davanti a una scelta: rimanere a lavorare nella tenuta oppure seguire la matrona.