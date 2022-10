Arrivano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 dal 7 all'11 novembre 2022 con una notizia che lascerà senza fiato i fan: Salvo lascia Anna per sempre, dopo le sue continue bugie. Il povero Amato verrà consolato dagli amici e in primis da Marcello e anche Elvira cercherà di stargli vicino.

Salvatore, non volendo più stare a Milano, sceglierà di partire per Londra, dove incontrerà Agnese e Tina, che non vede da molto tempo. Di seguito, le nuovissime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.

Salvatore lascia Anna: Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni

Ormai era nell'aria questa decisione e infatti è stata confermata dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore. Marcello starà vicino all'amico di sempre, ma a nulla serviranno le sue parole di conforto.

Nel frattempo, ci saranno dei contrasti tra Ezio e Umberto per via di alcune questioni legate alla gestione della ditta Palmieri, che peggioreranno ulteriormente l'umore del signor Colombo.

Continua la vicinanza tra Vittorio e Matilde, che resta spiazzata da un'iniziativa romantica presa da Conti. Che sia in arrivo un nuovo amore?

Elvira vuole consolare Salvatore nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7

Le Veneri cercheranno di stare accanto a Salvo, distrutto dal dolore dopo aver lasciato Anna.

In particolare, Elvira non lo perderà di vista un attimo, avendo probabilmente una cotta per lui.

Il comportamento di Elvira farà indispettire Salvo, che finirà per trattarla male, anche se non avrebbe voluto. In un secondo momento, il giovane Amato di scuserà con lei.

Intanto, Flora non perde tempo per umiliare il lavoro di Maria, che proprio non sa cosa fare per conquistare la fiducia della giovane Ravasi.

Salvatore parte per Londra: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7-11 novembre 2022

A nulla servirà il conforto di Marcello, Armando e delle Veneri. Salvo, dopo aver lasciato Anna, deciderà di prendersi un po' di tempo per riflettere su quanto accaduto e così organizzerà un viaggio a Londra, così da andare a trovare Agnese e Tina, che si trovano ancora lì.

Intanto, Vito, sempre più innamorato di Maria, si fa coraggio e compie una follia d'amore. Attenzione anche a Ezio e Gloria, sempre più vicini dopo che il signor Colombo è andato via da casa.

Per tentare di far riavvicinare Ezio e Veronica, Gemma e Stefania, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 7 all'11 novembre, organizzeranno una sorpresa romantica, ma andrà a buon fine?

Infine, attenzione a Marco e Stefania, che andranno incontro ai primi problemi di coppia, acuiti dalla forte gelosia del giovane giornalista. Ricordiamo che tutte le puntate possono essere viste in replica su RaiPlay.