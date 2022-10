Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore sono in arrivo. Le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate terrà banco la situazione che riguarda Anna e Salvo. I due sono convolati a nozze durante la scorsa stagione della soap, ma già le prime problematiche di coppia potrebbero venire a galla nei prossimi appuntamenti. Durante la nuova stagione della soap, non si è ancora vista Anna Imbriani che, secondo quanto raccontato a Salvo, sarebbe volata negli Stati Uniti per i problemi di salute della madre. Marcello e Armando scopriranno però che Imbriani ha sempre raccontato delle bugie e, dopo una prima titubanza, ne parleranno con l'amico Salvatore.

Nel corso delle prossime puntate che andranno in onda, la mamma di Irene farà ritorno a Milano, raccontando una verità inaspettata al marito.

Spoiler Il Paradiso delle signore, trame autunno: Marcello e Armando scoprono le bugie di Anna

Salvo inizierà a essere in apprensione per Anna quando scoprirà che i fiori che le aveva mandato in America, non le sono mai arrivati. Inoltre, nessuno saprà dove la donna si trovi, né tantomeno Salvo riuscirà a mettersi in contatto con lei. La situazione inizierà a essere sempre più strana quando Armando, tornato da una spedizione, si dirà certo di aver visto Caterina, la mamma della moglie di Salvo. Armando racconterà quanto ha visto solo a Marcello, per non destare preoccupazione in Salvo.

Barbieri deciderà di partire alla volta del paese di Anna, così da riuscire a capire cosa starà accendendo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Marcello scoprirà che Anna ha sempre mentito, in quanto sua madre non è mai andata negli Stati Uniti e gode anche di una buona salute. Sia Armando che Marcello decideranno però di non raccontare nulla all'amico.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate ottobre: Anna torna da Salvatore

Barbieri e Armando scopriranno che Anna tornerà presto a Milano. I due però, presi dai sensi di colpa, parleranno con il giovane Amato e gli riveleranno quanto avranno scoperto sul conto della moglie. Quando Anna tornerà, racconterà a Salvo una verità scottante.

Attualmente non è chiaro di cosa si tratti. Negli scorsi mesi, però, è circolata voce di un ritorno sul set di Quinto Reggiani. L'attore che interpreta Quinto, Cristiano Caccamo, aveva infatti lasciato trapelare un possibile ritorno del suo personaggio all'interno del Paradiso delle signore. Reggiani, padre naturale della figlia di Anna, potrebbe dunque essere ancora vivo e non morto come tutti credevano. La sparizione della Imbriani per tutto questo tempo da Milano potrebbe dunque essere collegata proprio a Quinto.