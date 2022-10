Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarà un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, le anticipazioni dei prossimi episodi della fiction di Rai 1 rivelano che Quinto Reggiani lascerà Milano con Anna e la piccola Irene. Pertanto, Salvatore vedrà andare in frantumi il suo matrimonio con Imbriani. Per tirarsi su di morale, il giovane Amato vorrà cambiare aria, per andare a Londra, dove si trovano Agnese e Tina.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Quinto, Anna e Irene vanno via da Milano

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore dovrà fare una scelta inaspettata.

In particolar modo, nei prossimi episodi della fiction pomeridiana, il barista rinuncerà a sua moglie, permettendo alla contabile del negozio, di tornare ad essere una famiglia con Quinto e Irene. Pertanto, Reggiani, Anna e la sua bambina, lasceranno Milano, per trasferirsi in un altro posto. Al momento, non è chiaro dove andranno a vivere i tre protagonisti e se torneranno a vivere nel paese di origine di Imbriani o altrove. L'unica cosa certa, attualmente, è che Salvatore resterà solo.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Salvatore resta solo, Quinto va via con Anna

Salvatore non passerà bei momenti. Il barista della Caffetteria permetterà a Quinto di tornare ad essere felice con Anna e, pertanto, Amato resterà nuovamente solo.

A quel punto, il socio di Marcello sarà in preda allo sconforto e cercherà di farsi forza e andare avanti. A tentare di risollevare il morale al figlio di Giuseppe, ci penserà Elvira, una delle nuove Veneri de Il Paradiso delle signore. Nelle recenti puntate, Gallo e Salvatore si erano cimentati in una gara di ballo ed erano arrivati primi, vincendo un fine settimana in Liguria.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Salvatore vuole andare a Londra

Nel frattempo, Salvatore vorrà voltare pagina, dopo che Quinto e Anna sono tornati insieme. Amato sarà giù di morale, ma vorrà riprendere al più presto in mano la sua vita. Per cercare di non pensare alle sue tristi vicende sentimentali, il barista della Caffetteria penserà che, il modo migliore per riprendersi, sarà di trascorrere del tempo con la sua famiglia.

Pertanto, Salvatore deciderà di partire per Londra, dove si trova, già da qualche mese, sua mamma Agnese e dove vivono Tina e Sandro. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, la cantante aveva rivelato di essere in dolce attesa e, quindi, anche Salvo vorrà stare con sua sorella, prima del parto. Al momento, non è ancora chiaro se il giovane Amato andrà o meno all'estero e se, magari, Elvira possa fargli cambiare idea.