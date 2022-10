Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre saranno ricche di sorprese e colpi di scena non indifferenti. Occhi puntati su Vito, che non è chi dice di essere. A scoprire la sua vera identità sarà Armando, dopo averlo messo alle strette, preoccupato per Maria. Nel frattempo, Ezio si confida con Gloria, rivelandole di essersi sistemato in una pensione dopo aver lasciato casa per evitare l'accusa di concubinaggio. Veronica, in cuor suo, sa di aver già perso l'uomo che ama, come ha confidato a Gemma, che non ha avuto il coraggio di negare l'evidenza.

Salvo, invece, verrà a sapere l'inquietante verità su Anna e Quinto e sarà costretto a prendere una decisione inaspettata e alquanto dolorosa.

Il Paradiso delle Signore, settimana 31 ottobre - 4 novembre 2022: Anna mente ancora a Salvo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore 7 al 4 novembre svelano che Anna verrà messa con le spalle al muro da Salvatore. In un primo momento, il giovane Amato cercherà di credere alle rassicurazioni della moglie, che gli dirà di non aver alcun rapporto con Quinto e di aver saputo solo da poco che era vivo. Tuttavia, quando Salvo penserà al momento in cui Quinto riabbraccerà Irene, prenderà una sofferta decisione. Attenzione a questo passaggio, perché Anna, pur avendone la possibilità, non dirà la verità a Salvatore, continuando a mentirgli sulla sua reale paternità.

Anche questo amaro retroscena prima o poi verrà a galla e potrebbe costare molto caro alla enigmatica Imbriani.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 4 novembre 2022: Ezio vicino a Gloria

Continuando con gli spoiler delle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore, vedremo Veronica a pezzi, consapevole di aver perso Ezio, anche se l'uomo cercherà di consolarla e non farla preoccupare.

Come possono stare insieme dopo che la loro relazione è venuta alla luce per colpa di un giornalista senza scrupoli? Ormai sembra inevitabile la fine, ma resta da capire che ne sarà del rapporto tra Ezio e Gloria, uniti da un'energia fortissima e indissolubile. Gemma lo sente come la madre, mentre Stefania, forse, lo spera in cuor suo.

Il Paradiso delle Signore, puntate al 4/11: Vito confessa chi è veramente

Non mancheranno le sorprese nei prossimi episodi. Armando inizierà a guardare con sospetto Vito e tutto si acuirà quando troverà nel suo portafoglio una foto di Maria. Ferraris pretenderà spiegazioni e Lamantia confesserà di essere innamorato della bella Puglisi. Ma ecco il colpo di scena: stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vito confesserà le sue generalità, portando alla luce la sua reale identità. Non è chi dice di essere.