Lia sarà determinata a trovare ciò che sta cercando e negli episodi Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 31 ottobre al 4 novembre, si intrufolerà nuovamente nel seminterrato di Alberto, ma verrà scoperta da Diego. A quel punto la giovane domestica di Roberto Ferri cercherà di convincere Giordano a mantenere il suo segreto. Nel frattempo Marina sarà sempre più alla mercé di Fabrizio, che ormai sarà completamente fuori di senno, mentre Viola farà la conoscenza di Rosa e Manuel, ovvero l'ex moglie e il figlio di Damiano.

Un posto al sole, puntate 31 ottobre - 4 novembre: i bambini in cerca dei fantasmi

Fabrizio continuerà a tenere prigioniera Marina, la quale cercherà in tutti i modi di convincerlo a lasciarla andare, ma l'uomo non vorrà proprio saperne. A un certo punto, però, si arriverà a una svolta, tant'è che l'imprenditrice, negli episodi Un posto al sole in onda dal 31 ottobre al 4 novembre, sembrerà riuscire nel suo intento, ma un evento totalmente inatteso vanificherà le sue possibilità di salvezza. Nel frattempo Camillo e gli altri bambini di Palazzo Palladini nella notte di Halloween, affascinati dai racconti di Alberto, daranno la caccia ai fantasmi.

Intanto Lia sarà decisa a portare avanti il suo piano e così si prenderà dei rischi che potrebbero risultarle fatali.

Poco dopo Roberto, nonostante continui ad avere forti sospetti circa la decisione di Marina sul loro rapporto, potrebbe dover cambiare idea su di lei e sui motivi che l'hanno portata ad allontanarsi da lui. Guido, Silvia e Mariella, nella serata di Halloween, capiranno che per non avere brutte sorprese è meglio evitare del tutto le sorprese.

Un posto al sole, trame 31 ottobre - 4 novembre: Diego coglie Lia con le mani nel sacco

Manuela soffrirà molto per la distanza che Niko continua a mettere tra loro e così arriverà a prendere una decisione importante, che avrà un impatto molto forte anche sul piccolo Jimmy. Nel frattempo Lia si intrufolerà nuovamente nel seminterrato di Alberto per cercare qualcosa di prezioso, ma verrà scoperta da Diego che la coglierà con le mani nel sacco.

La giovane, a quel punto, non potrà fare altro che dirgli la verità e chiedergli di mantenere il suo segreto. Riuscirà a convincerlo a non dire nulla a nessuno?

Intanto Roberto cercherà un modo per distrarsi e non pensare a Marina, mentre lei sarà sempre più in balia della follia di Fabrizio. Viola, nel frattempo, sarà determinata ad aiutare Damiano a risolvere i problemi che ha con suo figlio e così gli farà una proposta interessante.

Viola conosce Rosa e Manuel e si preoccupa per la donna

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Manuela sembrerà avere davvero intenzione di dare finalmente una svolta importante alla sua vita. La giovane, infatti, prenderà una decisione importante. Di che cosa si tratterà?

Nel frattempo Filippo deciderà di parlare con suo padre per dirgli che probabilmente Marina è tornata con Fabrizio, ma Roberto avrà un'intuizione importante che potrebbe cambiare il destino della donna.

Poco dopo Viola, determinata ad aiutare Damiano, il quale le sta dando una grossa mano in un momento delicato, deciderà di conoscere Rosa e Manuel. Bruni, dopo averli conosciuti sarà più preoccupata per la donna che per il bambino. Avrà notato qualcosa di strano nel suo comportamento? Infine Silvia si farà coraggio e deciderà di parlare a Michele di un argomento molto delicato.