Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 saranno caratterizzate da un bel po' di colpi di scena che avranno come protagonista in primis Salvatore Amato.

Il giovane barista si ritroverà a fare i conti con il ritorno di sua moglie Anna dopo un lungo periodo di assenza e con una clamorosa verità da confessargli.

Per Salvo non sarà per niente facile gestire al meglio tale situazione, tanto che si ritroverà a dover prendere una decisione del tutto inattesa che potrebbe far traballare il suo matrimonio.

Salvo scopre le bugie di Anna: anticipazioni Il paradiso delle signore nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di questo autunno 2022, rivelano che per Salvo arriverà il momento di riaccogliere a casa sua moglie Anna Imbriani, dopo il lungo soggiorno in America.

Anna verrà messa alle strette da suo marito che, nel frattempo, ha scoperto che la donna gli ha raccontato un bel po' di bugie.

Ecco perché nel corso di questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, Anna confesserà a Salvo di essere stata in America non per curare sua mamma, bensì per salvare la vita al suo "ex marito" Quinto.

Anna ha ingannato Salvo e c'entra Quinto: anticipazioni Il Paradiso 7

Sì, perché colui che tutti credevano ormai defunto, in realtà, si trovava prigioniero in un carcere in America: Anna, appena ha saputo la verità sulle sorti del padre di sua figlia, ha subito scelto di correre da lui per metterlo in salvo.

Una confessione che, ovviamente, metterà in difficoltà Salvo, il quale non riuscirà a far finta che non sia successo nulla e quindi a perdonare sua moglie.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Quinto busserà alla porta di Salvo, presentandosi alla Caffetteria. Un incontro che si preannuncia a dir poco clamoroso per entrambi e che spingerà il giovane Amato a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Salvo potrebbe lasciare Anna nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, nel momento in cui Salvo vedrà Anna e Quinto insieme al loro bambino, deciderà di uscire allo scoperto e di non nascondere più la testa sotto la sabbia.

Ecco allora che il giovane Amato si ritroverà a prendere una decisione del tutto inaspettata che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sul suo matrimonio.

Non si esclude, infatti, che Salvo si renda conto di non poter perdonare sua moglie e, vedendola ancora in sintonia con quell'uomo che credeva defunto, potrebbe decidere di troncare il loro matrimonio e mettere la parola fine a questo rapporto che gli ha causato non poche sofferenze.