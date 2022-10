Dopo la decima puntata del Grande Fratello Vip 7, Sofia Giaele De Donà e Nikita Pelizon hanno avuto una discussione abbastanza accesa. All’influencer non è andata a genio che l’ex concorrente di Pechino Express 2022 l’abbia nominata e così le ha chiesto i reali motivi. Successivamente, Giaele si è sfogata con Patrizia Rossetti in merito all’atteggiamento doppiogiochista di Carolina Marconi: ‘È poco trasparente’

Giaele non si dà pace per la nomination

Dopo una puntata assai complicata del Grande Fratello Vip 7, trasmessa giovedì 20 ottobre, Sofia Giaele De Donà ha deciso di affrontare Nikita faccia a faccia per cercare di capire le profondi ragioni che hanno spinto Pelizon a nominarla.

La 23enne ha ribadito più volte di non essere una persona scema, di conoscere molto bene i limiti da non superare. Ha detto di avere la coscienza a posto perché non ha superato quei limiti e di essere consapevole quali sono le cose che possono ferire Antonino e quali possono dargli la felicità. Continuando il discorso senza sosta, ha sottolineato che tra lei e Antonino ci sono solo sentimenti di amicizia e che in questa casa si sente una pecora smarrita: ‘Non mi sento me stessa’

Dopodiché, la giovanissima influencer di moda ha confidato di essere una persona cha si affeziona subito agli altri e che poi si prende dei pali in faccia. È quello che è successo con Nikita e con Carolina, secondo la convinzione di Giaele.

Quest’ultima, inoltre, ha dichiarato di ritrovarsi più spesso a sfogarsi con Antonino: ‘È l’unico che è andato oltre la superficialità e mi ha conosciuto per quella che sono’

Pelizon chiede perdono all'influencer De Donà: 'Non volevo ferirti'

Il discorso di Giaele ha lasciato un po’ confusa Nikita, la quale le ha chiesto maggiori delucidazioni.

La giovane appassionata di moda ha ammesso di esserci rimasta male per la sua nomination, secondo lei non valida. Davanti a questa confessione, Nikita ha ribadito più volte che quella nomination non ha un sapore di tradimento e che il suo scopo era un altro: ‘Volevo darti una scossa – ha esclamato Nikita – Ti chiedo scusa, non volevo ferirti’

Giaele avrebbe preferito che Nikita gliel’avesse detto in disparte e che non la reputa una persona falsa per questo.

‘Capisco che lo hai fatto come gesto di amicizia, però, lo hai fatto nel momento sbagliato – ha chiosato la signorina De Donà – Sappi che la tua nomination l’ho vista come una pugnalata’

GFVip 7, Patrizia a Giaele: 'Datti una regolata'

Dopo il duro confronto con Nikita, Giaele si è sfogata anche con Patrizia Rossetti in merito al comportamento di Carolina Marconi. La giovanissima influencer ha descritto Carolina come una persona falsa e poco trasparente, ma Patrizia l’ha fermata dicendo che le sue parole sono pesanti. Giaele, però, non ha voluto sentire ragioni, confermando ciò che pensa realmente di Carolina. Inoltre, ha raccontato che mentre lei e Charlie stavano parlando in giardino, la giovane Marconi si è intromessa e l’ha provocata dicendo ‘Ora ti sei messa a parlare con Charlie?’ A questa provocazione, Giaele ha risposto che preferisce parlare con Charlie che con una falsa come Carolina e quest’ultima se n’è andata dicendo che stava scherzando.

Dopo aver ascoltato questo aneddoto, Patrizia ha consigliato a Giaele di pensare di più a se stessa, di stare attenta agli altri, di non comportarsi come le persone che vogliono solo stare al centro dell’attenzione, di non prendere esempio da Pamela Prati: ‘Datti una regolata’