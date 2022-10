Continua a far rimanere tanti spettatori con il fiato sospeso la serie pomeridiana di Rai Uno Il Paradiso delle signore, ambientata nella Milano degli anni Sessanta, e con tante novità e colpi di scena tutti da scoprire. Nella puntata che verrà trasmessa il 2 novembre 2022, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sceglierà di non rivelare alla parente Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) di essere stata messa alle strette dal cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 2 novembre: Adelaide capisce di aver bisogno dell’aiuto di Matilde

Gli spoiler del trentottesimo episodio dell’intrigante sceneggiato di successo in programmazione su Rai Uno mercoledì 2 novembre come al solito a partire dalle ore 16:05 circa, dicono che Adelaide farà il possibile per non far sapere a Matilde che il commendatore Umberto l’ha ricattata: la contessa di Sant’Erasmo si vedrà costretta a fare un passo indietro, visto che si renderà conto di non poter fare nulla senza il sostegno della parente.

Intanto Anna (Chiara Vecchio) dopo aver visto Salvatore (Emanuel Caserio) abbastanza turbato a causa del ritorno del suo primo marito Quinto (Cristiano Caccamo) nel capoluogo lombardo, farà di tutto per farlo stare tranquillo senza riuscire nel suo intento: in particolare il giovane Amato non farà altro che pensare alla piccola Irene, poiché sarà consapevole che prima o poi potrebbe ricongiungersi con il suo vero padre.

Vito rivela ad Armando di amare Maria, Anna propone a Salvatore di partire insieme per una crociera

Successivamente Armando (Pietro Genuardi) dopo aver visto che Vito (Elio Tedesco) nel suo portafoglio tiene una fotografia di Maria (Chiara Russo), pretenderà di ricevere delle spiegazioni dallo stesso: il nuovo contabile del paradiso oltre a rivelare al capo magazziniere di amare la giovane ricamatrice, gli dirà dei dettagli sulla sua origine.

Nel contempo Matilde spiegherà al direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) la ragione per cui si è rifiutata di ballare con lui facendolo rimanere spiazzato in occasione della serata di gala che hanno organizzato al negozio più lussuoso di Milano: nello specifico la donna farà venire alla luce un retroscena riguardante il suo passato.

Per concludere Anna metterà in pratica l’ennesimo tentativo per riuscire a rassicurare il marito, proponendogli di partire insieme per una crociera: il piano di Imbriani sembrerà funzionare questa volta, dato che Salvatore si augurerà che possa tornare il sereno tra lui e la sua amata proprio grazie alla vacanza romantica che trascorreranno.