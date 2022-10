La soap opera italiana Il Paradiso delle signore prosegue con la propria messa in onda quotidiana con la settima stagione dal lunedì al venerdì. Dalle anticipazioni dell’episodio in programmazione su Rai 1 il 3 novembre 2022 dalle ore 16:05 circa, si evince che il ricatto che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Guarnieri) ha fatto ad Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) per avere le quote del circolo giungerà alle orecchie di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). In particolare a vuotare il sacco a quest’ultimo sarà la new entry Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), quando il direttore le chiederà spiegazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 3 novembre: Matilde in procinto di lasciare il negozio

Nel corso della 39^ puntata della soap opera prodotta da Aurora Tv, trasmessa nel pomeriggio di giovedì 3 novembre, per cominciare Irene e tutte le altre commesse del grande magazzino milanese si inizieranno a preparare facendo le prove generali per il ballo che dovranno fare nel corso dell’importante evento organizzato da Matilde e Vittorio.

Intanto il ricatto che Umberto ha fatto ad Adelaide avrà delle ripercussioni anche su Matilde: quest’ultima spiazzerà tutti quando sarà intenta a lasciare il negozio senza rivelare il motivo della sua drastica decisione nemmeno al direttore Conti. Quest’ultimo non perderà tempo per mettere all’angolo Frigerio, dopo aver assistito a una discussione tra la contessa di Sant’Erasmo e il commendatore Guarnieri.

Vittorio deciso a salvare Marco, Salvatore agitato a causa di una telefonata della suocera Caterina

Vittorio non appena la cognata di Marco (Moisé Curia) vuoterà il sacco, confessandogli la verità sul ricatto di Umberto, vorrà intervenire proprio in difesa del giovane giornalista per tirarlo fuori dalla scomoda situazione in cui l’ha messo suo suocero: per riuscire nel suo intento, a seguito di un confronto con il pubblicitario Landi (Filippo Scarafia), Conti andrà personalmente a Villa Guarnieri con l’obiettivo di riuscire a risolvere la questione.

Nel contempo Salvatore (Emanuel Caserio) avrà una certa agitazione quando riceverà una telefonata dalla suocera Caterina. Per concludere Quinto (Cristiano Caccamo), ossia colui che il giovane Amato considera il vero padre della piccola Irene, la figlia di Anna (Giulia Vecchio), a sorpresa busserà alla porta de la caffetteria.