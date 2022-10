Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 13 ottobre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Maria. La giovane Venere sta mettendo in pratica le sue doti da stilista e ha proposto alcuni bozzetti. Sin da subito ha ottenuto dei pareri positivi da parte di Paola e Matilde.

Soprattutto, sua madre ha sempre cercato di spronarla a credere di più nelle sue capacità. Purtroppo, però, a lei interessa molto l'opinione di Flora, la quale non ha apprezzato per niente i suoi lavori. Ciò le ha provocato un profondo sconforto.

Prime anticipazioni su il Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, in seguito alla terribile tragedia del Vajont, il comune di Milano ha indetto un concorso per selezionare lo slogan migliore che possa rappresentare la campagna di sensibilizzazione per le varie vittime. Vittorio si è messo subito all'opera per cercare di creare una frase ad effetto che possa rappresentare al meglio quanto accaduto di recente.

Tuttavia, rimasto con poche idee, ritrova la lettera che ha lasciato Matilde. Leggendola, si lascia ispirare da alcune parole che lo colpiscono molto e decide di usarle. Inaspettatamente, lo slogan di Vittorio viene selezionato.

Nel contempo, Maria continua ad essere molto demoralizzata per il parere di Flora in merito ai suoi bozzetti.

Pertanto, dispiaciuta per l'accaduto, Paola va dalla stilista per convincerla a dare un'ulteriore occhiata ai lavori della giovane Venere. Purtroppo, però, anche in questo caso non spende alcuna parola positiva.

La direttrice del Paradiso non dimentica il suo amore

Intanto, al Paradiso il clima risulta essere ancora pesante.

La Contessa, infatti, non riesce proprio a dimenticare quanto accaduto. A causa di Flora, ha perso l'uomo che ancora ama: Umberto. Pertanto, continua a fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla stilista. Inoltre, crede seriamente di poter riconquistare il Commendatore. In questo periodo, Marcello trascorre molto tempo con Adelaide, la quale lo sta aiutando nella scalata sociale. Per questo motivo, il giovane barista si sente in dovere di ricambiare il favore, offrendole il suo supporto. Difatti, la dissuade e cerca di convincerla a lasciar perdere il Commendatore.

D'altro canto, però, è risaputo che Adelaide è una persona molto testarda. Quando si mette in testa qualcosa, nessuno può farle cambiare idea tanto facilmente.