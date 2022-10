Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione regalando grandi emozioni ai suoi telespettatori. Nel corso della puntata del 12 ottobre in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su Gloria Moreau. Da quando è tornata, si è rimessa subito all'opera offrendo la sua completa disponibilità.

L'aiuto di Gloria al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, appena uscita dal carcere, Gloria inizia subito a collaborare con lo staff del magazzino per offrire il proprio sostegno alle vittime della tragedia del Vajont.

Purtroppo, dati i gravi danni dovuti dalla frana, moltissime persone necessitano di aiuto. Pertanto, all'interno dell'atelier si sono mobilitati tutti per fare la propria parte. D'altro canto, però, da quando Moreau è tornata, Veronica inizia ad essere profondamente preoccupata. Tema che possa compromettere le sorti della sua relazione con Ezio.

Nel frattempo, all'interno della canonica la situazione non migliora assolutamente. Clara continua a comportarsi in modo scorretto. Non ha mai sopportato l'idea di dover seguire le regole. Ha sempre cercato di fare di testa sua. Pertanto, suo zio Don Saverio le dà un ultimatum: se non cambia, la rispedisce direttamente in paese. D'altronde, non può permettersi troppi problemi all'interno della canonica e sua nipote deve imparare a comportarsi adeguatamente.

Lo sconforto di Maria per i suoi bozzetti al Paradiso

Intanto, Maria, dopo aver mostrato i suoi bozzetti dei modelli per il Paradiso a tutte, tra le quali Flora, si sente molto scoraggiata in seguito ai commenti della stilista. Nonostante abbia ottenuto il favore di tutte, non riesce a sopportare l'idea che la giovane Ravasi non li abbia apprezzati.

Paola se ne rende conto e cerca di tirarle su il morale. Nel frattempo, Adelaide continua a vedere la stilista come una minaccia e cerca, in tutti i modi, di provare a metterle il bastone tra le ruote. D'altronde, è risaputo che quando la Contessa si mette in testa qualcosa, nulla e nessuno può dissuaderla. Per il momento, il suo obiettivo principale è quello di "annientare" la sua rivale in amore.

Successivamente, giunge una notizia molto importante per Veronica. Finalmente, l'avvocato dà un riscontro positivo per quanto riguarda l'annullamento del matrimonio di Ezio con Gloria. Ciò significa molto per lei, perché potrebbe coronare il suo sogno d'amore con l'uomo che ama. Inoltre, Moreau non rappresenterebbe più alcuno ostacolo nel loro rapporto.