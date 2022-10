C'è attesa per scoprire come finirà la seconda stagione di Imma Tataranni. Nella serata di giovedì 13 ottobre andrà in onda l'ultimo episodio e, in questi giorni, sono emerse delle indiscrezioni sul futuro della fiction di Rai 1.

Infatti, nella primavera del 2023 inizieranno le riprese della terza stagione. Pertanto, le nuove puntate della serie televisiva con protagonisti Immacolata e Pietro De Ruggeri potrebbero essere trasmesse sul piccolo schermo nell'autunno del 2023 o nell'inverno del 2024.

Imma Tataranni 3: le riprese della terza stagione iniziano nella primavera 2023

Le ultime quattro puntate della seconda stagione di Imma Tataranni sono state trasmesse su Rai 1 dalla fine di settembre, con l'ultimo episodio previsto per il 13 ottobre. Di recente Immacolata ha dovuto affrontare una crisi coniugale che l'ha portata a separarsi per un breve periodo dal marito Pietro.

I coniugi De Ruggeri si erano allontanati a causa della presenza ingombrante del maresciallo Calogiuri nella vita del sostituto procuratore. Nonostante non sia ancora andato in onda in televisione il finale della seconda edizione della fiction, sono già trapelate le prime indiscrezioni sulle nuove puntate. A tal proposito, le riprese della terza stagione inizieranno nella primavera del 2023.

Imma Tataranni 3: le nuove puntate potrebbero tornare in onda nell'autunno 2023 o nell'inverno 2024

Al momento, non è ancora chiaro dove verranno girate le nuove puntate della terza stagione di Imma Tataranni, ma è ipotizzabile che la location scelta per le riprese della fiction sia sempre Matera. Sarebbe plausibile, quindi, che Immacolata continui a vivere e lavorare come sostituto procuratore in Basilicata.

I nuovi episodi, con protagonisti Immacolata e Pietro De Ruggeri, potrebbero andare in onda già nell'autunno del 2023 o nell'inverno del 2024 e, quindi, potrebbero fare parte del palinsesto Rai 2023/2024.

Per quanto riguarda la trama e il cast, al momento non sono emerse anticipazioni in merito, ma potrebbero non esserci grandi cambiamenti con la conferma di quasi tutti i personaggi principali.

Imma Tataranni 3: Immacolata e Pietro insieme, Calogiuri potrebbe essere single

Nella seconda stagione di Imma Tataranni, Immacolata, oltre a risolvere casi di omicidi avvenuti a Matera, ha dovuto barcamenarsi fra la sua vita privata e il lavoro. Il sostituto procuratore ha avuto diversi problemi con sua figlia Valentina, adolescente con cui ha un rapporto conflittuale, sua suocera e suo marito Pietro.

Il matrimonio dei coniugi De Ruggeri è andato in crisi a causa del rapporto stretto fra Tataranni e il suo collega Calogiuri. Nelle puntate trasmesse finora, Imma e Pietro hanno trovato l'armonia di un tempo. Invece, per Ippazio, c'è stato un colpo di scena inaspettato, perché la sua fidanzata Jessica gli ha confessato di aver finto una gravidanza e, pertanto, la relazione fra i due fidanzati è terminata. Nella terza stagione della fiction di Rai 1, quindi, Calogiuri potrebbe essere ancora single.