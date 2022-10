Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 22 ottobre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'esame di Gerry, sulla punizione che riceveranno Max ed Erik, sulla fuga di Cornelia, sul portafortuna di Shirin e sul progetto di Maja e Florian.

Gerry si allena per il torneo

Werner scoprirà che Gerry non sapeva nulla dell'imbroglio ordito da Max ed Erik e deciderà di fargli passare l'esame di golf con il punteggio minimo.

Lo stesso trattamento non sarà riservato a Max ed Erik, che invece verranno puniti. Gerry festeggerà la promozione insieme a Vanessa, Florian e Maja. Il giovane rimarrà così colpito dall'affetto dei suoi amici da confessare di non aver mai avuto prima di loro delle persone che gli volessero così bene.

Gerry inizierà ad allenarsi, rendendosi conto di essere in gran forma. Il giovane attribuirà le proprie performance al portafortuna donatogli da Shirin.Nel frattempo, quest'ultima inizierà ad avere sfortuna tanto da spingere Gerry a volerle restituire il monile. La giovane però si rifiuterà di accettare.

Robert fa uno strano sogno su Ariane

Robert e Michael convinceranno Cornelia a sottoporsi a una perizia psichiatra, da cui la donna risulterà a rischio suicidio.

L'esito del test porterà i dottori a consigliarle un immediato ricovero in una clinica psichiatrica. Saputo ciò, Cornelia fuggirà dall'ospedale e si rifugerà in una baita in montagna grazie all'aiuto di Rosalie.

Quello che non sapranno le due amiche è che Ariane le sta seguendo. Poco dopo, infatti, Kalenberg rivelerà a Robert dove si trova la sorella.

Giunto sul posto, l'uomo tenterà di convincere Cornelia a ritornare in clinica ma finirà soltanto per farla fuggire di nuovo. Ritornato in hotel, Robert rifiuterà le avances di Ariane per poi fare un sogno sorprendente su di lei.

Erik regalerà a Florian e Maja dei biglietti per un parco naturale e i due giovani decideranno di partire immediatamente per raggiungerlo.

Giunti sul posto, Von Thalheim rimarrà stupita dalla bellezza della foresta, per poi restare delusa per non essere riuscita a fotografare degli animali. Per questo motivo, lei e Florian decideranno di avviare un progetto di riforestazione che li porterà a fare una scoperta spaventosa.

Il divo di Hollywood, Dexer Torrence arriverà a Bichlheim per fare visita ad Alfons ed Hildegard. Christoph lascerà che Shirin guadagni qualche extra facendo l'animatrice per i bambini al Circolo di golf. Cornelia si nasconderà a casa di Rosalie ma finirà per essere scoperta da Michael.