Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 24 ottobre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su Ezio e Veronica. I due non stanno vivendo un momento molto sereno perché sperano di ottenere l'annullamento del matrimonio da Gloria. In questo modo riuscirebbero a vivere tranquillamente la loro relazione senza alzare alcun polverone. Tuttavia, non è semplice, si sono rivolti alla Sacra Rota e sono in attesa di un riscontro.

Nel contempo, iniziano a cercare delle vie alternative per ottenere ufficialmente il divorzio.

Maria riceve diversi complimenti al Paradiso

Nel corso del prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, per Ezio e Veronica non resta che rivolgersi alla Contessa Adelaide. D'altronde, grazie alle sue numerose conoscenze, potrebbe riuscire a far ottenere l'annullamento del matrimonio tra il signor Colombo e Gloria.

Nel frattempo, Maria ottiene l'incarico di disegnare l'abito per la baronessina Foppa in occasione del suo debutto in società. Pertanto, la giovane Venere si mette subito all'opera per cercare di creare dei bozzetti all'altezza dell'importante evento. Nel momento in cui li mostra a Vittorio, questi si complimenta molto con lei.

Dall'altro lato, invece, i lavori fatti da Flora non riscuotono lo stesso successo e la giovane stilista resta profondamente delusa. Ultimamente si sente messa da parte e teme che il suo posto all'interno del magazzino possa essere compromesso.

L'arrivo di un nuovo contabile al Paradiso delle Signore

Intanto, dopo una lunga selezione e vari ripensamenti, Conti si convince di assumere come nuovo contabile del Paradiso, un ragazzo appena giunto in città: Vito Lamantia.

Felice per aver trovato finalmente qualcuno che possa ricoprire tale ruolo, Vittorio lo presenta ufficialmente a tutto lo staff del suo amato magazzino.

Poco dopo, Salvo inizia ad essere profondamente preoccupato. Di recente ha inviato dei fiori alla sua Anna negli Stati Uniti, per farle una splendida sorpresa. Tuttavia, non li ha mai ricevuti.

Pertanto, il giovane barista non sa più che pensare ed inizia a temere che possa esserle successo qualcosa. Nel frattempo, Stefania riceve improvvisamente un messaggio da Federico. Decide, però, di non dirlo al suo fidanzato Marco, per non farlo ingelosire.

Infine, dopo tanta attesa, finalmente la Sacra Rota si pronuncia in via definitiva in merito all'annullamento del matrimonio tra Ezio Colombo e Gloria Moreau.