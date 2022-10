Lunedì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, andrà in onda un episodio speciale di Un posto al sole. Le anticipazioni rivelano infatti che il gruppetto dei bambini di Upas andrà addirittura a caccia di fantasmi. In queste puntate sono state gettate le basi di questa storyline che strizzerà l'occhio al pubblico più giovane, mostrando una breve avventura nei luoghi più "oscuri e segreti" di Palazzo Palladini.

Nel frattempo Marina continuerà ad essere prigioniera di Fabrizio, ma proverà a convincere l'uomo a lasciarla libera.

Il mistero di Palazzo Palladini

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, stanno spuntando nuovi indizi in merito a un segreto che Palazzo Palladini nasconde da quasi un secolo. Oramai è stato accertato che esiste un vano segreto nell'appartamento di Alberto (Maurizio Aiello), anche se non è ancora chiaro cosa nasconda. Lia (Giuliana Vigogna) proverà a scoprirlo in tutti i modi, tuttavia assieme a questa trama se ne svilupperà una parallela di tutt'altro genere.

I bambini, sentendo parlare di strani rumori notturni e di stanze segrete, infatti inizieranno a pensare che a Palazzo Palladini si aggiri un fantasma. Tale teoria, già suggerita nelle scorse puntate da Jimmy (Gennaro De Simone), verrà ribadita da Alberto.

Non è chiaro se l'avvocato lo farà per divertire i bambini o per tenerli lontani dal suo appartamento, ma sta di fatto che i suoi racconti inquietanti finiranno per acuire la curiosità dei bambini.

Un posto al sole, speciale Halloween: caccia ai fantasmi

Le anticipazioni confermano che lunedì 31 ottobre ci sarà uno speciale episodio di Halloween.

I bambini capitanati da Camillo (Lorenzo De Angelis) decideranno di risolvere il mistero di Palazzo Palladini organizzando una vera e propria caccia ai fantasmi. Non è chiaro se di questo team faranno parte anche Bianca (Sofia Piccirllo) e Jimmy ma è confermata la presenza della piccola Irene (Greta Putaturo).

Sarebbe curioso se a risolvere il vero mistero fossero proprio i più piccoli, in ogni caso tale episodio si prospetta decisamente divertente.

Un posto al sole, anticipazioni 31 ottobre: Marina non riesce a scappare

L'episodio del 31 ottobre non sarà però un filler come capitato talvolta con alcune puntate natalizie. Le trame infatti procederanno regolarmente e verrà portata avanti anche la storyline di Marina (Nina Soldano). A quanto pare la donna sarà ancora prigioniera di Fabrizio (Giorgio Borghetti), tuttavia stavolta riuscirà ad appellarsi al buon cuore del suo ex e a convincerlo a lasciarla andare.

Le anticipazioni confermano che Rosato sarà a un passo dal liberare l'imprenditrice Giordano, tuttavia proprio in quel momento accadrà qualcosa di inaspettato che porterà l'uomo a tornare sui suoi passi.