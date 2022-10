Nell'episodio di Un posto al sole del 31 ottobre ci sarà un colpo di scena nelle vicende che ruotano attorno al sequestro di Giordano. A tal proposito, le anticipazioni della puntata rivelano che Marina riuscirà a convincere Fabrizio a liberarla, ma un evento inatteso ostacolerà la salvezza dell'imprenditrice. Nel frattempo, nella notte di Halloween, i bambini di Palazzo Palladini tenteranno di catturare i fantasmi.

Un posto al sole, anticipazioni 31/10: Marina convince Fabrizio a lasciarla libera

Marina è stata sequestrata da Fabrizio da qualche giorno.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Rosato aveva fatto salire la sua ex moglie sulla sua macchina con una scusa e l'aveva rapita. Giordano era stata portata priva di sensi in un rudere in mezzo ai campi ed era stata chiusa a chiave in una stanza. L'ex marito dell'imprenditrice aveva studiato tutto nei minimi dettagli e aveva scritto una lettera, usando la calligrafia della sua ex consorte, facendo credere a Roberto Ferri che fra loro era finita. Purtroppo, anche nella puntata della soap partenopea di lunedì 31 ottobre, Giordano verrà tenuta ancora in ostaggio da Rosato, ma accadrà un colpo di scena. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio rivelano che Marina riuscirà a convincere Fabrizio a liberarla.

Un posto al sole, episodio 31/10: Marina sta per essere liberata e c'è un imprevisto ignoto

Purtroppo, però, le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 31 ottobre rivelano che accadrà un imprevisto. Proprio quando Fabrizio starà per liberare la sua ex moglie, succederà un imprevisto, non ancora specificato. Attualmente, non è ancora chiaro cosa potrebbe mandare in fumo la cosa.

Pertanto, non è trapelato chi o cosa possa mettere i bastoni fra le ruote agli ex coniugi Rosato. Potrebbe essere ipotizzabile che qualcuno possa passare vicino al rudere dove è nascosta Marina. In ogni caso, le indiscrezioni trapelate in rete avevano già annunciato che il sequestro di Giordano sarebbe durato a lungo.

Un posto al sole, puntata 31/10: i bambini provano a catturare i fantasmi a Palazzo Palladini

Nel frattempo, nella puntata di Un posto al sole del 31 ottobre, i bambini di Palazzo Palladini festeggeranno Halloween, tentando di catturare i fantasmi. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Camillo aiuta Bianca e Jimmy nell'impresa. Inoltre, i tre amici verranno suggeriti dai racconti inquietanti di Alberto. Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni su quanto possono trovare i tre ragazzini e come andrà a finire la loro ricerca di fantasmi nel condominio di Posillipo.