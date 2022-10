Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso dell'episodio del 31 ottobre non potranno mancare altri avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso, in attesa di scoprire l'evolversi delle varie vicende che vedono coinvolti i protagonisti della soap italiana. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su Anna Imbriani e Salvatore Amato. Quest'ultimo si è reso conto delle menzogne di sua moglie ed è molto deluso dal suo atteggiamento, pertanto esige una spiegazione.

Anna ritorna al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, è tempo della resa dei conti. Anna Imbriani fa ritorno a Milano e viene subito messa con le spalle al muro da Salvo. Quest'ultimo vuole sapere qual è la verità e, purtroppo, sua moglie gli rivela qualcosa di inaspettato. Mai si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere. Di recente, la giovane donna si è recata negli Stati Uniti, non per supportare sua madre in un'operazione delicata ma perché il suo ex marito, Quinto, è vivo.

Pertanto, si è recata oltreoceano per aiutarlo poiché ha scoperto che si trovava in carcere. La notizia è stata difficile da accettare anche per Anna, dato che ha sempre creduto che suo marito fosse disperso in mare.

Adesso la situazione mette totalmente a repentaglio l'equilibrio nel suo rapporto con Salvo. Tuttavia, il loro amore è forte e riuscirà a superare anche quest'ostacolo. Difatti, dopo le difficoltà iniziali, troveranno un modo per riavvicinarsi.

Tensioni all'interno del Paradiso delle Signore

Il clima di tensione all'interno del Paradiso continua a persistere.

In particolare, Flora si è sentita messa da parte, non accettando l'umiliazione subita dalla Contessa, pertanto, si sfogherà liberamente con Maria sminuendola. Successivamente, decide di confessare ad Umberto quanto ha dovuto sopportare nel corso dell'evento organizzato da Adelaide al Circolo. Ovviamente il suo fidanzato non vuole starsene con le mani in mano e medita un piano per farla pagare alla direttrice del magazzino.

Nel frattempo, Matilde ha una proposta commerciale da fare a Vittorio: lanciare una linea di lingerie femminile. Potrebbe segnare una svolta importante per l'atelier meneghino. Infine, dopo lo scompiglio che si è venuto a creare in seguito all'invadenza di alcuni giornalisti ficcanaso, Ezio prende una decisione per lui molto difficile. Con sommo rammarico, preferisce lasciare casa Colombo per non destare ulteriori sospetti e per permettere a Veronica di stare più tranquilla finché le acque non si saranno calmate del tutto.