C'è grande attesa per il finale della prima stagione di Viola come il mare. Nella serata di venerdì 4 novembre andranno in onda le ultime due puntate della fiction di Canale 5. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Viola sarà delusa dall'incontro con Don Andrea e sarà talmente abbattuta, da dovere ricorrere all'uso di farmaci. Nel frattempo, Vitale incontrerà una persona pericolosa e verrà ricattata, mentre Francesco Demir tenterà di capire chi stia facendo il doppio gioco, depistando le indagini sul traffico di esseri umani.

Viola come il mare, anticipazioni 4/11: Vitale prende farmaci e incontra una persona pericolosa

Nell'ultima puntata di Viola come il mare, andata in onda su Canale 5, Vitale aveva continuato a proseguire le indagini, cercando di capire chi fosse suo padre. La giornalista aveva scoperto che Don Andrea poteva essere suo padre ma, una volta chiesti chiarimenti al prete, era stata trattata male e cacciata via. Nell'episodio della fiction del 4 novembre, Viola sarà delusa e cercherà di superare il momento doloroso, dedicandosi al lavoro. Purtroppo, però, il disagio di Vitale sarà talmente forte, da dovere ricorrere ai farmaci. A quel punto, accadrà un colpo di scena, perché Viola incontrerà una persona pericolosa.

Viola come il mare, puntate 4/11: Vitale viene ricattata

Al momento, non è ancora chiaro quale sia l'identità della persona nella quale si imbatterà la giornalista di Sicilia Web News. Inoltre, attualmente, non sono trapelati indizi se l'uomo o donna pericolosa possa avere a che fare con le indagini che Viola sta facendo, per trovare le sue origini o se sia qualcuno legato a qualche caso di cronaca nera, che sta seguendo per lavoro.

Le anticipazioni di Viola come il mare del 4 novembre, però, rivelano un dettaglio interessante su quello che accadrà. A tal proposito, Vitale verrà ricattata e, al momento, non è chiaro se Francesco Demir tenterà di mettere in salvo la sua vicina di casa.

Viola come il mare, episodi 4/11: Francesco Demir continua le indagini

Nel frattempo, durante la serata, verranno trattati i casi di cronaca nera e di omicidi seguiti da Francesco e Viola. A tal proposito, un uomo cercherà Dalila, sua figlia scomparsa. La sparizione della giovane, inoltre, potrebbe avere a che fare con il caso di Farah, la ragazza aiutata dall'ispettore. Inoltre, negli episodi di Viola come il mare del 4 novembre, Demir continuerà a fare luce sul traffico di esseri umani e Francesco tenterà di scoprire chi sia la persona che sta facendo il doppio gioco, tentando di sabotare le indagini. Al momento, non è chiaro se nel finale di stagione, per Viola e Francesco possa esserci un avvicinamento e se la coppia deciderà di lasciarsi andare alla passione o se continueranno a mantenere un rapporto di amicizia.